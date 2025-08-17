41.04 / 41.59 47.97 / 48.64
Прорив на фронті: росіяни захопили Зелений Гай та просунулись під Лозовою — DeepState

9:11 17 серпня 2025
Є просування росіян у харківській та Донецькій областях, фото з відкритих джерел

Наступальна операція рф в Україні набирає сили. За даними Генштабу, на фронті за минулу добу відбулося 126 бойових зіткнень. Найбільше на Покровському напрямку, де окупанти 38 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.

За інформацією аналітиків проєкту DeepState, росіяни захопили Зелений Гай та досягли тактичного просування в районі Лозової на Харківщині.

Крім того, є просування ворога поблизу Попового Яру на Донеччині.

Вже деякий час на цих ділянках фронту російські війська активно застосовують бронетехніку та авіацію, намагаючись створити тиск на українську оборону.

Раніше DeepState кілька разів повідомляв про просування окупантів біля адмінкордону Дніпропетровщини, зокрема, біля села Дачне.

Нагадаємо, днями 93-тя бригада «Холодний Яр» зачистила і взяла під контроль села Грузьке і Веселе неподалік Добропілля, де нещодавно відбувся прорив росіян.

122

