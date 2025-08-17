Протести в Сербії набирають обертів: палає офіс партії Вучича, поліція затримує десятки людей

У Сербії вже кілька днів тривають масові протести з вимогою дострокових парламентських виборів, які переросли в жорстокі сутички на вулицях із поліцією, передає АР.



Активісти силою вимагають дострокових парламентських виборів. У силовиків кидають каміння та залізні прути, поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ та кийки.

У Бєлграді активісти намагалися підпалити приміщення правлячої партії за допомогою феєрверків.

Група молодих чоловіків, закривши обличчя шарфами та скандуючи гасла проти президента Олександра Вучича, кинула фаєри до офісів його Сербської прогресивної партії у Валєво. Вони підпалили офіси партії, а потім зіткнулися з поліцією в центрі міста.

Поліція застосувала кілька залпів сльозогінного газу та атакувала демонстрантів, які кидали в них пляшки, каміння та фаєри.

Подібні сутички також спалахнули в суботу ввечері в північному місті Нові-Сад та в Белграді, де поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників, одночасно борючись з протестувальниками, які підпалили сміттєві контейнери.

Serbian cities once again turned into hotspots of anti-government protests under the rallying cry «Serbia cannot calm down.'



Crowds assembled near headquarters of the ruling Serbian Progressive Party.



Protesters demolishing the offices of President Aleksandar Vučić's party. pic.twitter.com/qUEOHft8N3 — Culture War Report (@CultureWar2020) August 16, 2025

За інформацією порталу kossev, перша частина протестів 16 серпня у кількох містах Сербії пройшла у відносно мирній атмосфері. Але ввечері численні інциденти були зафіксовані, перш за все, у Валєво, а також у Белграді та Нові-Саді. Поліція відповіла штурмом та застосуванням сльозогінного газу. У Валєво затримано багато людей.

Інциденти почалися, коли група молодих людей відокремилася від колони та почала руйнувати приміщення SNS, використовуючи піротехніку, через що й спалахнула пожежа. Невдовзі прибули пожежники та загасили вогонь.

️ Anti-government protests continue in Belgrade, Serbia, as protesters fire fireworks and pyrotechnics at the riot police. pic.twitter.com/R4EWuAQJJD — Ty Ty (@OncomingAllure) August 17, 2025

Нагадаємо, протестувальники вимагають проведення дострокових парламентських виборів, а також відставки президента Олександра Вучича та уряду. Вучич, який перебуває у владі вже 12 років, 13 серпня заявив, що президентські вибори оголосять раніше за встановлений законом термін. Він також сказав, що не буде знову балотуватися на пост президента.

