- 12:35 Як легко очистити сковорідку від нагару та жиру: ці прості домашні методи вас здивують
- 12:20 «Сергій сказав, що повернеться з завдання і передзвонить. Але дзвінка не дочекалась»: історія добровольця «Явора», що загинув на Харківщині
- 12:01 ЗСУ звільнили шість населених пунктів на Донеччині: що відомо про вдалий наступ
- 11:45 «Голі» сукні та танці зі склянкою на голові: Дуа Ліпа відзначає 30-річчя на Ібіці
- 11:25 путін отримав від Трампа саме те, що хотів — ЗМІ
- 11:00 Не пропозиція, а диктат: путін озвучив умови припинення війни
- 10:45 Як за 30 хвилин повернути ванній білий колір: поради від блогерки
- 10:30 Протести в Сербії набирають обертів: палає офіс партії Вучича, поліція затримує десятки людей
- 10:01 Потужний прорив ЗСУ на Сумщині: росіяни відступають біля Олексіївки та Юнаківки
- 09:47 Ділліан Уайт — Мозес Ітаума: відео дуже яскравого нокауту у першому раунді бою суперважковаговиків
- 09:44 Аграрій з Київщини порадив, чим підживити полуницю в серпні і у вересні
- 09:30 Російський терор не зупиняється: Нікопольщина під «Градами», Харківщина під дронами — є загиблі та поранені
Протести в Сербії набирають обертів: палає офіс партії Вучича, поліція затримує десятки людей
У Сербії вже кілька днів тривають масові протести з вимогою дострокових парламентських виборів, які переросли в жорстокі сутички на вулицях із поліцією, передає АР.
Активісти силою вимагають дострокових парламентських виборів. У силовиків кидають каміння та залізні прути, поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ та кийки.
У Бєлграді активісти намагалися підпалити приміщення правлячої партії за допомогою феєрверків.
Група молодих чоловіків, закривши обличчя шарфами та скандуючи гасла проти президента Олександра Вучича, кинула фаєри до офісів його Сербської прогресивної партії у Валєво. Вони підпалили офіси партії, а потім зіткнулися з поліцією в центрі міста.
Поліція застосувала кілька залпів сльозогінного газу та атакувала демонстрантів, які кидали в них пляшки, каміння та фаєри.
Подібні сутички також спалахнули в суботу ввечері в північному місті Нові-Сад та в Белграді, де поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників, одночасно борючись з протестувальниками, які підпалили сміттєві контейнери.
Serbian cities once again turned into hotspots of anti-government protests under the rallying cry «Serbia cannot calm down.'— Culture War Report (@CultureWar2020) August 16, 2025
Crowds assembled near headquarters of the ruling Serbian Progressive Party.
Protesters demolishing the offices of President Aleksandar Vučić's party. pic.twitter.com/qUEOHft8N3
За інформацією порталу kossev, перша частина протестів 16 серпня у кількох містах Сербії пройшла у відносно мирній атмосфері. Але ввечері численні інциденти були зафіксовані, перш за все, у Валєво, а також у Белграді та Нові-Саді. Поліція відповіла штурмом та застосуванням сльозогінного газу. У Валєво затримано багато людей.
Інциденти почалися, коли група молодих людей відокремилася від колони та почала руйнувати приміщення SNS, використовуючи піротехніку, через що й спалахнула пожежа. Невдовзі прибули пожежники та загасили вогонь.
️ Anti-government protests continue in Belgrade, Serbia, as protesters fire fireworks and pyrotechnics at the riot police. pic.twitter.com/R4EWuAQJJD— Ty Ty (@OncomingAllure) August 17, 2025
Нагадаємо, протестувальники вимагають проведення дострокових парламентських виборів, а також відставки президента Олександра Вучича та уряду. Вучич, який перебуває у владі вже 12 років, 13 серпня заявив, що президентські вибори оголосять раніше за встановлений законом термін. Він також сказав, що не буде знову балотуватися на пост президента.66
Читайте нас у Facebook
Кроликам важливо бути активними, а Драконам — стриманими: східний гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня