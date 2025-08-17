- 17:06 Спалюють жир навіть під час сну: найефективніші чаї для схуднення
Карма не забарилась: генерал рф втратив руку та ногу після удару ЗСУ
На Курському напрямку, де нещодавно був ліквідований заступник головнокомандувача Військово-морського флоту зс рф генерал-майор Михайло Гудков, у ніч проти 17 серпня серйозні поранення отримав ще один російський високопоставшений офіцер.
Як повідомляють в Головному управління розвідки Міноборони України, заступник командувача угруповання військ «Сєвєр» зс рф гнерал-лейтенант Еседулла Абачев потрапив під удар ЗСУ, перебуваючи у колонні противника на трасі Рильськ — Хомутовка Курської області рф.
«Літаком військово-транспортної авіації пораненого терміново доставили до Центрального клінічного шпиталю імені Вишневського в москві. Унаслідок поранень Абачеву ампутовано руку та ногу», — йдеться у повідомленні.
Про російського генерала відомо, що 24 лютого 2022 року, коли росія вторглася в Україну, Абачев був призначений командувачем 2-го армійського корпусу Народної міліції так званої «ЛНР». Влітку того ж року він став героєм росії за, як стверджували загарбники, повну окупацію української Луганщини.
Під час широкомасштабного вторгнення російська армія втратила понад десяток генералів. Зокрема, були ліквідовані генерал-майор Канамат Боташев (ПВК «Вагнер»), командувач 1-м армійським корпусом самопроголошеної «ДНР» генерал-майор Роман Кутузов, замкомандувач 41-ї загальновійськової армії ЦВО генерал-майор Андрій Суховецький та заступник командувача 8-ї армії генерал-майор Володимир Фролов.
