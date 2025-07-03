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«Жирна ціль»: під Курськом ЗСУ ліквідували заступника головкома ВМФ росії

13:22 3 липня 2025
Гудкова ліквідувала в районі Коренево, фото інтернет

В росії ліквідували ще одного ТОП-військового. У Курській області рф загинув заступник головнокомандувача Військово-морського флоту рф, генерал-майор Михайло Гудков.

Про це йдеться на російському Telegram-каналі з посиланням на губернатора Приморського краю Олега Кожемяко.

Новину також підтвердили в ТАРС.

За даними окупантів, це сталося це внаслідок удару по командному пункту в Коренево. Разом з Гудковим було вбито ще понад 10 окупантів, більшість з яких — старші офіцери.

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Михайло Гудков — екскомандир 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. З березня 2025 року — заступник головнокомандувача Військово-морським флотом рф у званні генерал-майора. Має звання героя росії та державні нагороди.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України та Генштабі ЗСУ цю інформацію поки що не коментували.

Нагадаємо, раніше у Підмосков’ї підірвали заступника начальника головного оперативного управління генерального штабу збройних сил рф.

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