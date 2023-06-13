«Демобілізували» генерала: в Україні вбито генерал-майора армії окупантів

Російський генерал-майор Сергій Горячов знайшов свій безславний кінець на ганебній війні проти України.

Про це повідомив у Telegram офіцер і блогер Анатолій Штефан «Штірліц».

«Успішно демобілізовано начальника штабу 35 загальновійськової армії генерал-майора Сергія Горячова. Смерть ворогам!» — відзначає він.

Інформацію Штефана підтверджує російське видання The Moscow Times.

Також журналісти вказують, що за оцінкою Медіазони, яка основана на відкритих джерелах, було підтверджено загибель чотирьох російських генералів. Видання називає імена загиблих генералів — генерал-майор Канамат Боташев (ПВК «Вагнер»), командувач 1-м армійським корпусом самопроголошеної ДНР генерал-майор Роман Кутузов, замкомандувач 41-ї загальновійськової армії ЦВО генерал-майор Андрій Суховецький та заступник командувача 8- армією генерал-майор Володимир Фролов.

Американське Міноборони оцінює втрати вищого командування армії рф як удвічі вищі. Глава розвідки Пентагону Скотт Беррієр 10 травня заявив про загибель щонайменше 8 російських генералів. Він зазначав, що це надзвичайно висока летальність для офіцерського складу, яка перевищує кількість американських генералів, полеглих за 20 років конфлікту в Афганістані.

В той же час минулого року Міноборони Великобританії повідомляло, що за час війни загинуло 10 генералів армії рф. А за даними японської розвідки на лютий 2023 року, на війні в Україні загинуло 20 російських генералів.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ «відмінусували» ще 470 російських окупантів.

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