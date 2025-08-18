У Запоріжжі є поранені після ранкового удару балістичними ракетами

Росіяни, які від вечора напередодні і у ніч проти 18 серпня били по Харкову ракетами та «Шахедами», а також атакували ще кілька регіонів, застосували 4 балістичні ракети «Іскандер-М» та 140 ударних БпЛА. А ранком у понеділок вдарили по Запоріжжю балістикою.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про кілька вибухів. За його словами, ворог намагався прицільно вдарити по критичній інфраструктурі міста.

«Два удари нанесли росіяни по Запоріжжю. Четверо людей отримали поранення. Їм надається медична допомога», — зазначив він.

Вночі, за інформацією очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ворог вдарив ракетою по Павлограду. Виникла пожежа, яку загасили рятувальники.

«Нікопольщину агресор атакував FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській громадах. Є пошкодження на території промислового підприємства. Понівечені інфраструктура, 2 приватні будинки, газогін та лінія електропередач. По Синельниківщині російська армія влучила безпілотниками. А саме по Межівській і Миколаївській громадах. Там також виникли пожежі. Пошкоджені транспортне підприємство та приватний будинок», — зазначив Лисак та додав, що оборонці неба збили над областю ворожий БпЛА.

На Київщині повітряна тривога лунала у Бориспільському та Броварському районах — ворог атакував столичний регіон «Шахедами».

«Постраждалих серед населення немає. Влучань в обʼєкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі пошкоджено ангарне приміщення», — зазначили в обласній військовій адміністрації.

За даними Повітряних сил ЗСУ, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання ворожих ракет та ударних БпЛА на 25 локаціях на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Одещині та Київщині. Такими були офіційні дані на 9:00, ще до удару по Запоріжжю.

Також вночі постраждала Сумщина та Одещина, де є руйнування цивільної інфраструктури.

