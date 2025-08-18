- 09:58 Трамп зустрінеться із Зеленським наодинці: європейські лідери чекатимуть за дверима
- 09:52 У Запоріжжі є поранені після ранкового удару балістичними ракетами
- 09:40 «Маккабі» (Тель-Авів) — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи
- 09:20 У Києві намагалися підірвати військового в автомобілі
- 09:01 Росіяни вдарили ракетою та авіабомбами по Сумщині, «Шахедами» — по Одесі
- 08:34 Ворог атакував Харків балістикою та дронами: пошкоджено багатоповерхівки, є жертви, багато поранених
- 08:17 Овнам — прорив, Тельцям — виклик на роботі, Близнюкам — нове знайомство: гороскоп на 18 серпня
- 17.08 22:02 В готелі на Алясці знайшли урядові документи США щодо зустрічі Трампа і путіна: що там цікавого
- 17.08 21:33 Вона розлючена: драма розлучення Тома Бреді та Жизель Бюндхен триває
- 17.08 21:03 Відрізаєте поганий шматочок яблука та з’їдаєте решту: ця звичка може бути шкідливою для вашого здоров’я
- 17.08 20:34 Понад рік жевріла надія: на Покровському напрямку загинув воїн з Вінниччини
- 17.08 20:06 Консервуємо вдома кукурудзу: дуже простий та смачний рецепт
Ворог атакував Харків балістикою та дронами: пошкоджено багатоповерхівки, є жертви, багато поранених (фото, відео)
Під російським ударом з повітря знов опинилася Харківщина — в обласному центрі ворог двічі поцілив по житловій забудовіі.
Очільник ОВА Олег Синєгубов вночі повідомляв, що, за попередньою інформацією, противник вдарив балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району Харкова.
«Влучання ворожої ракети — в землю біля житлових будинків. Пошкоджено понад 10 багатоповерхових житлових будинків та пʼять припаркованих авто. Вибуховою хвилею вибиті понад тисяча вікон», — зазначав він та додавав: «Постраждали 11 людей, серед яких 13-річна дитина. Всі постраждалі отримали гостру реакцію на стрес».
А вже ранком російскі терористи спрямували на місто ударні БпЛА — знов постраждав Індустріальний район.
На жаль, четверо людей загинули, серед них 1,5-річна дитина та 16-річний юнак, тіла яких дістали з-під завалів. 18 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, деякі були шпиталізовані.
«Ворог поцілив 4 БпЛА типу „Герань-2“ у 5-ти поверховий багатоквартирний житловий будинок. Спалахнули пожежі в квартирах на першому, третьому та пʼятому поверхах. Зафіксовано руйнування перекриттів та обвали. Загалом пошкоджено шість житлових будинків та 15 автомобілів. Аварійно-рятувальна операція триває», — повідомив ранком керівник ОВА.
Також було зафіксовано влучання в землю двох ворожих БпЛА типу «Герань-2». Пошукові роботи тривають — під завалами ще можут перебувати люди.
Нагадаємо, що днями під час ударів ворога по Харківщині та Дніпропетрівщені ракетами та дронами-камікадзе також були жертви серед цивільного населення.
Фото ДСНС85
