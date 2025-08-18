Ворог атакував Харків балістикою та дронами: пошкоджено багатоповерхівки, є жертви, багато поранених (фото, відео)

Під російським ударом з повітря знов опинилася Харківщина — в обласному центрі ворог двічі поцілив по житловій забудовіі.

Очільник ОВА Олег Синєгубов вночі повідомляв, що, за попередньою інформацією, противник вдарив балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району Харкова.

ВІДЕО ДНЯ

«Влучання ворожої ракети — в землю біля житлових будинків. Пошкоджено понад 10 багатоповерхових житлових будинків та пʼять припаркованих авто. Вибуховою хвилею вибиті понад тисяча вікон», — зазначав він та додавав: «Постраждали 11 людей, серед яких 13-річна дитина. Всі постраждалі отримали гостру реакцію на стрес».

А вже ранком російскі терористи спрямували на місто ударні БпЛА — знов постраждав Індустріальний район.

РЕКЛАМА

На жаль, четверо людей загинули, серед них 1,5-річна дитина та 16-річний юнак, тіла яких дістали з-під завалів. 18 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, деякі були шпиталізовані.

РЕКЛАМА

«Ворог поцілив 4 БпЛА типу „Герань-2“ у 5-ти поверховий багатоквартирний житловий будинок. Спалахнули пожежі в квартирах на першому, третьому та пʼятому поверхах. Зафіксовано руйнування перекриттів та обвали. Загалом пошкоджено шість житлових будинків та 15 автомобілів. Аварійно-рятувальна операція триває», — повідомив ранком керівник ОВА.

РЕКЛАМА

Також було зафіксовано влучання в землю двох ворожих БпЛА типу «Герань-2». Пошукові роботи тривають — під завалами ще можут перебувати люди.

Нагадаємо, що днями під час ударів ворога по Харківщині та Дніпропетрівщені ракетами та дронами-камікадзе також були жертви серед цивільного населення.

Фото ДСНС

85

Читайте нас у Facebook