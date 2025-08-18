- 09:58 Трамп зустрінеться із Зеленським наодинці: європейські лідери чекатимуть за дверима
Росіяни вдарили ракетою та авіабомбами по Сумщині, «Шахедами» — по Одесі (фото, відео)
У ніч проти 18 серпня російські терористи атакували ракетами та дронами-камікадзе не лише Харків, а й Сумщину.
Керівник ОВА Олег Григоров близько опівночі повідомляв про удар ворого по цивільній інфраструктурі Сумської громади. Противник застосував балістичну ракету. Обійшлося без жертв, але інфраструктура зазнала пошкоджень.
А мер Сум Артем Кобзар уточнив, що ракета вдарила поруч із закладом вищої освіти.
Ще до ракетного удару росіяни атакували Новослобідську громаду Сумщини авіабомбою — постраждала 57-річна жінка, яку врятували зі зруйнованого будинку та доправили до лікарні. За попередніми даними, в громаді пошкоджено близько 10 приватних будинків.
А ближче до ранку Олег Григоров повідомив про черговий удар по Сумах — росіяни застосували чотири дрони-камікадзе, які прицільно спрямували по цивільній інфраструктурі.
«Внаслідок влучань виникла пожежа, горить нежитлова будівля. Загроза повторних атак ускладнює ліквідацію наслідків. Попередньо без жертв, але уточнюється інформація щодо постраждалих та масштабів пошкоджень», — зазначав він.
Горів обєкт паливно-енергетичної інфраструктури й на околицях Одеси. Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що також пожежа виникла в двоповерховій будівлі.
«Попри активну роботу сил ППО, в Одеському районі є наслідки удару. У передмісті Одеси виникло загорання обʼєкту паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі. Наші рятувальники оперативно ліквідували потужну пожежу. До гасіння залучався пожежний потяг Укрзалізниці», — зазначив він та додав, що, за попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.
Місцеві пабліки пишуть, що, ймовірно, рашисти знов вдарили по обєкту, який належить азербайджанської компанії SOCAR, а також по «Новій пошті».
Нагадаємо, що на початку серпня росіяни завдавали ударів по нафтобазі азербайджанської компанії на Одещині, а також атакували об'єкт критичної інфраструктури — газорозподільну станцію «Орлівка», через яку цього літа було здійснено першу поставку азербайджанського газу в Україну.
Фото ДСНС50
