Росіяни вдарили ракетою та авіабомбами по Сумщині, «Шахедами» — по Одесі (фото, відео)

У ніч проти 18 серпня російські терористи атакували ракетами та дронами-камікадзе не лише Харків, а й Сумщину.

Керівник ОВА Олег Григоров близько опівночі повідомляв про удар ворого по цивільній інфраструктурі Сумської громади. Противник застосував балістичну ракету. Обійшлося без жертв, але інфраструктура зазнала пошкоджень.

А мер Сум Артем Кобзар уточнив, що ракета вдарила поруч із закладом вищої освіти.

Ще до ракетного удару росіяни атакували Новослобідську громаду Сумщини авіабомбою — постраждала 57-річна жінка, яку врятували зі зруйнованого будинку та доправили до лікарні. За попередніми даними, в громаді пошкоджено близько 10 приватних будинків.

А ближче до ранку Олег Григоров повідомив про черговий удар по Сумах — росіяни застосували чотири дрони-камікадзе, які прицільно спрямували по цивільній інфраструктурі.

«Внаслідок влучань виникла пожежа, горить нежитлова будівля. Загроза повторних атак ускладнює ліквідацію наслідків. Попередньо без жертв, але уточнюється інформація щодо постраждалих та масштабів пошкоджень», — зазначав він.

Горів обєкт паливно-енергетичної інфраструктури й на околицях Одеси. Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що також пожежа виникла в двоповерховій будівлі.

Росіяни вдарили по Одесі дронами-камікадзе. Фото ДСНС

Для гасіння пожежі рятувальники залучали потяг. Фото ДСНС

«Попри активну роботу сил ППО, в Одеському районі є наслідки удару. У передмісті Одеси виникло загорання обʼєкту паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі. Наші рятувальники оперативно ліквідували потужну пожежу. До гасіння залучався пожежний потяг Укрзалізниці», — зазначив він та додав, що, за попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Місцеві пабліки пишуть, що, ймовірно, рашисти знов вдарили по обєкту, який належить азербайджанської компанії SOCAR, а також по «Новій пошті».

Нагадаємо, що на початку серпня росіяни завдавали ударів по нафтобазі азербайджанської компанії на Одещині, а також атакували об'єкт критичної інфраструктури — газорозподільну станцію «Орлівка», через яку цього літа було здійснено першу поставку азербайджанського газу в Україну.

Фото ДСНС

