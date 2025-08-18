Просто знімали гіпс: у київській лікарні під час медичних процедур померла 10-річна дитина

В Києві, де ранком 18 серпня спробувати підірвати війсковослужбовця у його власній автівці, сталася ще одна надзвичайна подія — в лікарні під час підготовки до операції померла 10-річна дівчинка.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомили в поліції Києва, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання медичними працівниками професійних обов’язків.

Дівчинка травмувала руку близко півроку тому — їй зафіксували перелом за допомогою металевої спиці. А нещодавно вона знов отримала травму, дитині знадобилася повторна операція.

Під час зняття гіпсу дівчинці стало зле. Лікарі медзакладу в Оболонському районі спробували стабілізувати її стан за допомогою низки препаратів, але стан маленької пацієнтки погіршувався. Медики протягом трьох годин проводили реанімаційні заходи, але врятувати дівчинку не вдалося.

РЕКЛАМА

Наразі в межах слідства призначено ряд експертиз, які встановлять причину смерті дитини та якість наданих медичними працівниками послуг. Санкція статті, за якою проводиться досудове розслідування, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на такий же строк.

Ексклюзивний матеріал «Після уколу Емілія посиніла на руках у батька»: на Кіровоградщині батьки звинувачують медиків у недбалості та смерті однорічної дитини" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото поліції

РЕКЛАМА

173

Читайте нас у Facebook