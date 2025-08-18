- 14:43 «Показовий та цинічний удар»: Зеленський відреагував на нічну атаку росіян напередодні його зустрічі з Трампом
- 14:32 Європа розгорне свої сили в Україні: коли це станеться
- 14:09 «Вони завоювали, скільки змогли, ми втримали, скільки подужали»: Друзенко про те, чи зможе Зеленський зламати примус до капітуляції
- 13:44 Просто знімали гіпс: у київській лікарні під час медичних процедур померла 10-річна дитина
- 13:21 Мир можливий, але кожна сторона має щось втратити: що сказав Марко Рубіо напередодні зустрічі президентів України та США
- 13:04 Корпус Сумського університету зруйновано внаслідок удару росіян
- 13:01 Курка по-фламандськи: магія з темним пивом
- 12:43 Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми переїжджають у новий будинок: що стало причиною
- 12:41 Удар по Запоріжжю: горіли магазини та житлові будинки, багато поранених
- 12:28 NAUDI закликає Верховну Раду повернути законопроєкт «Defence City» на доопрацювання
- 12:20 «Це не про бідність, а про можливості»: дім у формі яйця збудували із шин, соломи та глини переселенці із Харкова на Хмельниччині
- 11:54 Літо відступає: спека спадає, в Україну йдуть дощі
Просто знімали гіпс: у київській лікарні під час медичних процедур померла 10-річна дитина
В Києві, де ранком 18 серпня спробувати підірвати війсковослужбовця у його власній автівці, сталася ще одна надзвичайна подія — в лікарні під час підготовки до операції померла 10-річна дівчинка.
Як повідомили в поліції Києва, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання медичними працівниками професійних обов’язків.
Дівчинка травмувала руку близко півроку тому — їй зафіксували перелом за допомогою металевої спиці. А нещодавно вона знов отримала травму, дитині знадобилася повторна операція.
Під час зняття гіпсу дівчинці стало зле. Лікарі медзакладу в Оболонському районі спробували стабілізувати її стан за допомогою низки препаратів, але стан маленької пацієнтки погіршувався. Медики протягом трьох годин проводили реанімаційні заходи, але врятувати дівчинку не вдалося.
Наразі в межах слідства призначено ряд експертиз, які встановлять причину смерті дитини та якість наданих медичними працівниками послуг. Санкція статті, за якою проводиться досудове розслідування, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на такий же строк.
Ексклюзивний матеріал «Після уколу Емілія посиніла на руках у батька»: на Кіровоградщині батьки звинувачують медиків у недбалості та смерті однорічної дитини" читайте на сайті «ФАКТІВ».
