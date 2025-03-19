«Після уколу Емілія посиніла на руках у батька»: на Кіровоградщині батьки звинувачують медиків у халатності та смерті однорічної дитини

3 березня у реанімаційному відділенні Світловодської центральної районної лікарні раптово померла однорічна Емілія Скоренцова. За словами рідних, напередодні у дитини піднялась температура і вони звернулись до медичного закладу. Після ночі лікування дівчинці стало значно краще, із нею лишився батько, а мати поїхала переночувати додому. Пізніше медсестра поставила чергову крапельницю та зробила укол антибіотика. Після цього у дитини різко погіршилось самопочуття, й, на жаль, проведені реанімаційні заходи не дали результатів. Батьки дівчинки звинувачують медиків у халатності, звернулись до поліції і оголосили збір коштів на адвокатів.

«1 березня ми святкували перший день народження Емілії. А вже на вечір у неї піднялася температура і почалися судоми»

- Щодня плачемо за нашою крихіткою, пригортаю до грудей її одяг, іграшки. Найстрашніше для батьків — хоронити власних діток. Емілія — наш первісток, така очікувана і бажана дитина. Вона народилась здоровою, ніяких хронічних захворювань не мала. Щодня радувала нас своїми успіхами та сміхом, — розповідає «ФАКТАМ» мама дівчинки Руслана Скоренцова. — 1 березня ми святкували у місцевому кафе день народження Емілії — їй виповнився рік. Все було добре, але вже на вечір у неї піднялась температура. Ми зібрались і мерщій поїхали додому. Вже вдома я поміряла її — на термометрі було 39,3. Поставила свічку з парацетамолом, температура потрохи спадала. Емілії стало краще, вона вже гралася. Після того дитина заснула.

ВІДЕО ДНЯ

Через 15 хвилин у доньки знову піднялась температура до 39 градусів і почались судоми. Ми відразу викликали «швидку допомогу». Доньці зробили ін’єкцію й нас повезли до районної лікарні. Свекруха залишилась у приймальному відділенні заповнювати документи, а мене та Емілію відразу забрали до реанімації. Що саме їй там робили — не знаю, мені сказали чекати у коридорі. Потім вийшов лікар і повідомив, що судом уже нема, але дитина побуде під наглядом у реанімації добу. Щодо діагнозу, то медики пояснювали, що це вірусна інфекція.

«Емілія — наш первісток, така очікувана і бажана дитина. Вона народилась здоровою, ніяких хронічних захворювань не мала», — розповідає мама дівчинки Руслана Скоренцова

РЕКЛАМА

«Медсестра поставила дитині крапельницю, яка закінчилась менш ніж за 15 хвилин»

- Вночі Емілії поставили дві крапельниці, — продовжує Руслана. — Вона була під кисневою маскою, яку потім зняли, бо їй стало краще. Доньці зробили флюорографію, легені були чисті, не було температури. А вже в обід 2 березня Емілія почала сильно плакати. Я не могла її заспокоїти. Довелося кликати чоловіка на допомогу. Але і йому не вдавалось це зробити. Я вибігла до медсестер й пояснила, що не знаю, як бути, за рік це вперше, коли дочка кричить, а ми безсилі. Прийшов лікар і заявив, що це наша дитина, й нам її і заспокоювати. Між нами почалась словесна перепалка, в результаті якої мені сказали йти геть. Я поїхала додому хоча б трохи перепочити, із донькою лишився чоловік. Ввечері ми говорили по відеозв'язку, донечка була веселою. Тоді зайшла медсестра у палату. Вона поставила дитині крапельницю, яка закінчилась менш ніж за 15 хвилин. Після чого сказала чоловіку: «Потримай дитину, вколю антибіотик». Вона не взяла пробу на алерген, ввела за пару секунд п'яти кубовий шприц антибіотика, хоча він пекучий і навіть дорослим боляче його терпіти. Емілія після цієї маніпуляції зразу закотила очі у чоловіка на руках та посиніла.

Емілія з мамою Русланою

Далі, додає співрозмовниця, були найстрашніші хвилини. Дізнавшись про інцидент, Руслана мерщій прибігла до лікарні. Дитині проводили реанімаційні заходи.

— Чоловіку було зле… У 00.25 3 березня вийшли два лікарі і повідомили, що нашу донечку врятувати не змогли, — плаче згорьована мати. — Чоловік від почутого втратив свідомість. Нам не відкривали двері, поки не почали стукати поліцейські, яких ми викликалиТут вже лікарі відкрили двері й тільки потім надали допомогу моєму чоловіку.

РЕКЛАМА

У довідці про причини смерті вказано, що у Емілії стався набряк мозку і це синдром раптової дитячої смерті. Але проводилась ще одна експертиза, яку ініціювали у МОЗ, дізнавшись про нашу трагедію. Її результати будуть в кінці місяця. Але мало надії, що вона буде незалежною, бо як кажуть, «рука руку миє». Ми звернулись до поліції, дали свідчення, бо вважаємо, що це лікарське недбальство, дитині стало зле, і вона померла після введення ліків. Тому добиватимемось справедливості заради світлої пам’яті нашої крихітки… Цинізм у тому, що медпрацівників, які причетні до даної ситуації, навіть не відсторонили від роботи. Керівництво пояснило, що нема підстав.

«Ми звернулись до поліції, дали свідчення, бо вважаємо, що це лікарське недбальство, і добиватимемось справедливості», — каже Руслана

У свою чергу головний лікар Сергій Савич у коментарі «Суспільному» підтвердив факт смерті дівчинки.

РЕКЛАМА

«Деталі щодо діагнозу й лікування дитини не можу розголошувати. Лікарі діяли за протоколом», — сказав він.

У своєму дописі у соцмережі про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Він зазначив, що «дав завдання директору департаменту охорони здоров’я ОВА негайно розпочати службове розслідування».

«Беру під особистий контроль», — прокоментував події чиновник.

Речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко повідомила «ФАКТАМ», що до них звернулася мешканка міста Світловодськ.

- У неї в лікарні померла її однорічна донька. Для повного та об’єктивного з’ясування обставин інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 п. 2 ст.115 та ч.2 ст. 140 ККУ.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що батько померлого хлопчика домігся вироку горе-лікарям, які переплутали заворот кишок у дитини з тепловим ударом.

156

Читайте нас у Facebook