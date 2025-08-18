41.11 / 41.59 48.10 / 48.60
У Києві намагалися підірвати військового в автомобілі (фото, відео)

9:20 18 серпня 2025
Авто військового вибухнуло в Подольському районі Києва. Фото поліції

У Києві, де нещодавно чоловіка застрелили у власній автівці, в Подольскому районі спрацювала вибухівка, закладена під машину, що була припаркована у дворі житлової багатоповерхівки.

Як повідомили в столичній поліції, постраждав власник транспортного засобу. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки, медики та інші профільні служби.

В Подольському районі здетонував невідоми вибуховий пристрій. Фото поліції

Під час вибуху постраждав власник автівки. Фото поліції

Столичні пабліки пишуть, що постраждалий — військовослужбовець, якого намагалися підірвати у власній машині. Надзвичайна подія сталася у житловому комплексі на Івана Виговського.

Раніше невідомий заклав вибухівку в машину військового в Одесі — вибух пролунав, коли власник автівки перебував в салоні. На щастя, він вижив.

А в столиці завербована росіянами дівчина намагалася позбавити життя бійця «Азова». Молоді люди познайомилися у мережі та вирішили зустрітися. Коли військовий приїхав на місце зустрічі, дівчина по телефону запропонувала йому взяти ключі від її дверей під сидінням жовтого мопеда, що був припаркований біля дому. Пдійшовши до скутера, боєць відчув щось підозріле і встиг відійти, до того, як вибухнув пристрій.

Фото поліції Києва

