«Це викликало шок, біль і злість»: «Міс Всесвіт Україна-2025» про випробування під час великої війни

25-річна Софія Ткачук з Рівного стала володаркою титулу «Міс Всесвіт Україна-2025». Вже у листопаді у Таїланді вона буде представляти нашу країну на міжнародному конкурсі краси. Зараз Софія активно готується до поїздки, бере участь у міжнародних благодійних заходах, збирає гардероб та «підтягує» дефіле. В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Софія Ткачук розповіла про початок великої війни, відчуття безпорадності та готовність до будь-яких ситуацій на конкурсі краси.

«На якийсь час я втратила зв’язок із реальністю»

— Софіє, що ви відчули, коли вас оголосили переможницею конкурсу краси?

— Церемонія нагородження відбувалася не у прямому ефірі, як завжди, а під запис. Проте все одно результати оголошувалися в реальному часі, тому хвилювалися всі, й це було відчутно на знімальному майданчику. Непростим був і сам день, адже вночі напередодні Київ пережив масований обстріл, і, чесно кажучи, нікому з нас не вдалося відпочити чи зібратися з силами перед важливим днем. Коли оголосили мій титул, я відчула тотальний спокій. Мені навіть здалося, що на якийсь час я втратила зв’язок із реальністю і забула, де я. Водночас глибоко всередині, десь у животі, залишалося поколювання — легке відлуння хвилювання.

Софія Ткачук з Рівного стала володаркою титулу "Міс Всесвіт Україна-2025"

— Чи було передчуття, що це саме так станеться?

— Цього року у конкурсі взяли участь близько 30 півфіналісток, і спрогнозувати, хто увійде навіть до п’ятірки фіналісток, було складно. Усі дівчата були неймовірно красивими, цілеспрямованими, зі своїм характером і сильною мотивацією. Ближче до завершення конкурсу з’явилося відчуття справжнього змагання та конкуренції. Я точно знаю, що зробила максимум з того, що було в моїх силах.

— Титул «Міс Всесвіт Україна» зараз не тільки про красу…

— Так, він робить мій голос більш чутним в Україні та за її межами. Нещодавно завдяки титулу я мала нагоду відвідати Посольства України в Мексиці та Португалії та обговорити потенційні культурні й благодійні ініціативи. Ще до участі в конкурсі я долучалася до благодійних проєктів, але тепер я отримала й ресурс впливу, який дозволяє об’єднувати навколо важливих тем ще більше людей. Особливо близькою для мене є тема підтримки українських дітей. Я виходитиму на сцену конкурсу з меседжем про внутрішнє світло, яке українці зберігають навіть у найтемніші часи, про дітей, які пережили досвід війни, але не втратили здатності радіти, вчитися й вірити.

"Завдяки титулу я мала нагоду відвідати Посольства України в Мексиці та Португалії та обговорити потенційні культурні й благодійні ініціативи", - розповіла Софія Ткачук

— Як йде підготовка до фіналу конкурсу «Міс Всесвіт»?

— Найважливіші складові підготовки — пошиття національного костюма та вибір вечірньої сукні, адже це те, що побачать всі глядачі. Потрібно «підтягнути» дефіле — я буду активно цим займатися з відомим тренером з Індонезії, який також готував багатьох учасниць та переможниць конкурсів краси.

— Ви вже почали співпрацювати з дизайнерами над створенням національного костюма?

— Це дуже відповідальна задача, адже він повинен репрезентувати не лише мене як особистість, але й мою країну. Зараз ми на етапі затвердження концепції національного костюма, після опитування серед українців, яким він має бути цього року. На жаль, ми не зможемо створювати цей костюм вдома, адже українські підрядники не змогли взятися за проєкт. Але ми вже ведемо перемовини з відомим дизайнером з Філіппін, який спеціалізується на пошитті національних костюмів для конкурсів краси.

Щодо гардероба — разом із командою президентки конкурсу «Міс Всесвіт Україна» Анни Філімонової ми почали активно працювати над його формуванням. Я буду на конкурсі два з половиною тижні, і кожен день передбачає кілька різних заходів, а це щонайменше два-три повноцінні образи на день. Я повинна мати такий вигляд, щоб мене помічали, — впевнений, яскравий, з характером. Але водночас я завжди пам’ятатиму про доречність образів: у моїй країні триває війна, і це накладає особливу відповідальність. В образах будуть елементи, що символізують Україну, — кольори, національні мотиви, знакові деталі.

Софія Ткачук з дітьми українських героїв

«Я щаслива в особистому житті»

— Відомо, що конкурси краси часто супроводжуються скандалами, чи готові ви до непростих умов?

— Я добре розумію, що участь у таких масштабних проєктах може супроводжуватися підвищеною увагою, іноді — критикою або спекуляціями. Водночас знаю, що конкурс «Міс Всесвіт» намагається дистанціюватися від скандалів. Але психологічно відчуваю, що готова до викликів, і ставлюся до цього спокійно. Головне — залишатися вірною собі.

"Психологічно відчуваю, що готова до викликів, і ставлюся до цього спокійно", - зазначає Софія

— Можливо, саме ви отримаєте корону переможниці «Міс Всесвіт-2025». Є передчуття?

— Це надзвичайно масштабний та конкурентний проєкт. Кожна його учасниця пройшла серйозний відбір на національному рівні. Я розумію, що перемога залежить від багатьох факторів — моїх особистісних якостей, старань команди, складу учасниць, певного суб'єктивного бачення журі, інколи просто удачі. Щодо мене, я сповнена рішучості й докладу максимум зусиль, щоб достойно представити Україну та отримати найкращий результат.

— На момент початку повномасштабного вторгнення ви були не в Україні. Чи було передчуття великої війни?

— Так, я фізично перебувала в безпеці, але те, що трапилось, викликало шок, біль, злість, гостре відчуття несправедливості та безпорадності. 24 лютого зробило мене більш свідомою. У мене є близькі люди, які зараз захищають країну, і, як більшість українців, я живу з постійною тривогою за тих, кого люблю.

— Що за ці три з половиною роки повномасштабного вторгнення назавжди пішло з вашого життя?

— Ілюзія, що майбутнє передбачуване, що є гарантії та життя можна спланувати. Змінилися стосунки з близькими: я почала ще більше цінувати прості моменти радості з сім'єю та те, що маю в моменті «тут і зараз». Я щаслива в особистому житті — мене оточують любов і підтримка. І моя найбільша мрія сьогодні — зберігати це внутрішнє відчуття спокою та гармонії. Інколи найпростіші речі виявляються найсильнішими. Усе матеріальне для мене завжди було другорядним. Набагато важливішими є мій внутрішній стан і здоров’я близьких людей.

Фото надане пресслужбою конкурсу «Міс Всесвіт Україна»

