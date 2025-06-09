Не те що в інші роки: названа володарка титулу «Міс Всесвіт Україна-2025» (фото)

Стала відома володарка титулу «Міс Всесвіт Україна-2025», яка цьогоріч представлятиме нашу країну на міжнародному конкурсі «Міс Всесвіт» у Таїланді. Звання здобула 25-річна Софія Ткачук з Рівного. Дівчина у віці чотирьох років разом із родиною виїхала за кордон. Вона має диплом бакалавра за фахом «Фінанси», вільно володіє англійською та іспанською мовами. Наразі Софія підприємниця, вивчає макроекономіку та інвестиційні механізми. На своїй сторінці у соціальній мережі Софія публікує світлини з відпочинку на морі, зустрічей з друзями та походів у гори.

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— Я працювала в ООН, волонтерила, допомагала українцям за кордоном, як під час, так і до початку повномасштабного вторгнення, — розказала Ткачук після нагородження. — Я знаю, як це — залишати рідну землю, опинятися в чужій країні й починати все спочатку… Моє українське коріння сформувало в мені стійкість, співчуття й віру в силу жіночої сили. І я вірю, що саме поєднання цих якостей дозволить мені гідно й змістовно представити Україну на міжнародному рівні.

Звання здобула 25-річна Софія Ткачук з Рівного

Відомо, що за часів повномасштабної війни оргкомітет конкурсу не проводить національний відбір у форматі публічного шоу. Фіналістки були обрані шляхом народного голосування на цифровій міжнародній платформі.

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— Ми не відмовляється від участі у глобальному конкурсі, — прокоментувала президентка конкурсу Анна Філімонова. — Ми розглядаємо міжнародну платформу «Міс Всесвіт» як важливий інструмент публічної дипломатії, що дозволяє вкотре нагадати світовій спільноті про Україну, її боротьбу за свободу та неприпустимість повномасштабного вторгнення з боку росії.

Дівчина має диплом бакалавра за фахом “Фінанси”, вільно володіє англійською та іспанською мовами

Починаючи з 2023 року у конкурсі «Міс Всесвіт» можуть брати участь одружені, розлучені жінки, матері та навіть вагітні. З 2024 року вікові обмеження для учасниць було скасовано. Фінал найбільшого світового конкурсу краси Miss Universe-2025 відбудеться в листопаді 2025 року, в Таїланді.

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Підписники офіційної сторінки національного конкурсу у мережі відреагували на нову обраницю.

«Вважаю, заслужено і чесно, дійсно дівчина достойна перемоги, це не те, що в інші роки», — написали у коментарях.

«Ваааау, вітання та успіхів Софії, — поділилися емоціями. — Журі — за гідний вибір».

Нагадаємо, у 2024 році володаркою титулу краси стала Аліна Пономаренко з Одеси.

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