У Мексиці обрали «Міс Всесвіт»: як виступила представниця України (фото, відео)

У Мексиці завершився міжнародний конкурс краси «Міс Всесвіт 2024». Його переможницею стала представниця Данії Вікторія К'єр.

«Я стою тут сьогодні, тому що я хочу змін, я хочу творити історію, і це те, що я роблю сьогодні» , — сказала вона в подачній промові.

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До ТОП-5 фіналісток, окрім Вікторії, увійшли представниця Нігерії Чидімма Адетшина, країни-господарки Марія Фернандо Белтран, Таїланду Сучата Чуангсрі та Венесуели Ілеана Маркес.

Представниця України Аліна Пономаренко до ТОП-30 не потрапила, хоча на дефіле у бікіні та в національному костюмі вразила глядачів.

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Переможниці конкурсу Вікторії К'єр — 21 рік. Вона професійна танцівниця, призер чемпіонатів Європи та світу, підприємець у сфері краси, захисниця психічного здоров'я та юрист-початківець. Відповідаючи на запитання суддів, як би вона жила, якби її ніхто не судив, дівчина відповіла, що нічого не змінила б, оскільки «живе кожним днем». Глядачам вона побажала «продовжувати боротися… незалежно від того, звідки ви прийшли».

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Корону Вікторії вручила попередня королева — Шейніс Паласіос із Нікарагуа.

Нагадаємо, що костюм одеситки Аліни Пономаренко на конкурсі «Міс Всесвіт» мав власну назву «Сила землі», а над створенням працювала велика команда конструкторів, швачок, майстрів по роботі зі шкірою. За словами його авторів, костюм символізує багату, родючу, святу українську землю, прикриту міцною бронею, яка оберігає Україну.

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