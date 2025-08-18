- 14:43 «Показовий та цинічний удар»: Зеленський відреагував на нічну атаку росіян напередодні його зустрічі з Трампом
- 14:32 Європа розгорне свої сили в Україні: коли це станеться
- 14:09 «Вони завоювали, скільки змогли, ми втримали, скільки подужали»: Друзенко про те, чи зможе Зеленський зламати примус до капітуляції
- 13:44 Просто знімали гіпс: у київській лікарні під час медичних процедур померла 10-річна дитина
- 13:21 Мир можливий, але кожна сторона має щось втратити: що сказав Марко Рубіо напередодні зустрічі президентів України та США
- 13:04 Корпус Сумського університету зруйновано внаслідок удару росіян
- 13:01 Курка по-фламандськи: магія з темним пивом
- 12:43 Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми переїжджають у новий будинок: що стало причиною
- 12:41 Удар по Запоріжжю: горіли магазини та житлові будинки, багато поранених
- 12:28 NAUDI закликає Верховну Раду повернути законопроєкт «Defence City» на доопрацювання
- 12:20 «Це не про бідність, а про можливості»: дім у формі яйця збудували із шин, соломи та глини переселенці із Харкова на Хмельниччині
- 11:54 Літо відступає: спека спадає, в Україну йдуть дощі
«Показовий та цинічний удар»: Зеленський відреагував на нічну атаку росіян напередодні його зустрічі з Трампом
Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл росіянами України. Він назвав російський удар «показовим і цинічним».
«Це був абсолютно показовий і цинічний російський удар. Вони знають, що сьогодні у Вашингтоні зустріч для припинення війни. Будемо говорити про ключові речі з Президентом Трампом. Разом з Україною в розмові братимуть участь лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, ЄС, НАТО. Всі хочуть достойного миру та справжньої безпеки. І саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі. Це свідоме вбивство росіянами людей, убивство дітей», — написав він.
За словами президента, станом на зараз загинуло семеро людей.
«Через удар дронами по Харкову станом на зараз відомо про сімох загиблих, найменша дівчинка — півтора року, і десятки постраждалих, серед яких і діти. У Запоріжжі через ракетні удари по місту відомо про 20 постраждалих і три вбитих людини. Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих. Був і свідомий російський удар по енергетичному об’єкту в Одесі, що належить азербайджанській компанії. Тобто це удар по наших відносинах і по енергетичній незалежності», — написав Зеленський.
За його словами, російська військова машина попри все продовжує знищувати життя.
«путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля. Саме тому ми так чекаємо допомоги з припиненням убивств. Саме тому потрібні надійні гарантії безпеки. Саме тому росія не має отримати жодної винагороди за цю війну. Війну треба завершувати. І почути „стоп“ повинна саме Москва», — зазначив президент.
Як писали «ФАКТИ», в ніч на 18 серпня ворог атакував Харків балістикою та дронами.20
