«Показовий та цинічний удар»: Зеленський відреагував на нічну атаку росіян напередодні його зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл росіянами України. Він назвав російський удар «показовим і цинічним».

ВІДЕО ДНЯ

«Це був абсолютно показовий і цинічний російський удар. Вони знають, що сьогодні у Вашингтоні зустріч для припинення війни. Будемо говорити про ключові речі з Президентом Трампом. Разом з Україною в розмові братимуть участь лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, ЄС, НАТО. Всі хочуть достойного миру та справжньої безпеки. І саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі. Це свідоме вбивство росіянами людей, убивство дітей», — написав він.

РЕКЛАМА

За словами президента, станом на зараз загинуло семеро людей.

«Через удар дронами по Харкову станом на зараз відомо про сімох загиблих, найменша дівчинка — півтора року, і десятки постраждалих, серед яких і діти. У Запоріжжі через ракетні удари по місту відомо про 20 постраждалих і три вбитих людини. Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих. Був і свідомий російський удар по енергетичному об’єкту в Одесі, що належить азербайджанській компанії. Тобто це удар по наших відносинах і по енергетичній незалежності», — написав Зеленський.

РЕКЛАМА

За його словами, російська військова машина попри все продовжує знищувати життя.

«путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля. Саме тому ми так чекаємо допомоги з припиненням убивств. Саме тому потрібні надійні гарантії безпеки. Саме тому росія не має отримати жодної винагороди за цю війну. Війну треба завершувати. І почути „стоп“ повинна саме Москва», — зазначив президент.

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 18 серпня ворог атакував Харків балістикою та дронами.

РЕКЛАМА

20

Читайте нас у Facebook