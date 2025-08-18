Світ обирає популістів, а не воїнів, і цим користуються диктатори і садисти: про небезпеку капітуляції під виглядом «міцного миру» з агресором

Офіцер ЗСУ, радіоінженер, спеціаліст з аеророзвідки Юрій Касьянов поділився думками щодо «міцного миру», який пропонує Україні та Європі президент США Дональд Трамп.

ВІДЕО ДНЯ

«Перша світова війна завершилася підписанням Комп'єнського перемир'я 11 листопада 1918 року, яке поклало кінець бойовим діям між Німеччиною і країнами Антанти. А вже потім, значно пізніше, 28 червня 1919 року був підписаний Версальський мирний договір, який формально завершив Першу світову війну, визначав територіальні поступки, нові кордони, накладав військові обмеження і фінансові репарації.

Друга світова війна в Европі завершилася 7 травня 1945 року о 2:41 ночі в штаб-квартирі Дуайта Ейзенхауера у французькому Реймсі підписанням акту про беззастережну капітуляцію Німеччини. Ні про який мирний договір, ні про які умови миру і післявоєнного політичного та територіального устрою Європи після війни в Акті про капітуляцію не йшлося — союзники повністю брали на себе управління Німеччиною та її сателітами.

Тепер, у серпні 2025 року, Вашингтон пропонує нам — Україні та Європі — прийняти нав'язані путіним умови «міцного миру», піти на територіальні поступки і погодитися з декларативними «гарантіями безпеки», які, як показує історія незалежної України, ніхто гарантувати не збирається.

РЕКЛАМА

Коли Трамп пише у своїй соціальній мережі, що Україні (і Європі) треба погодитися на капітуляцію — а це саме капітуляція, ніщо інше, просто загорнута в яскраву обгортку «міцного миру» з агресором, — так не завжди чинили американські президенти.

У січні 1943 року, в самий розпал Другої світової війни, в Касабланці (Марокко) відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля і президента США Франкліна Рузвельта. Сталіна на конференцію запросили, але він відмовився приїхати, бо боявся літати.

У Касабланці пролунала сенсація. На підсумковій прес-конференції Рузвельт вимовив слова — unconditional surrender: «Об'єднані Нації переконані в тому, що мир може бути досягнутий тільки в результаті беззастережної капітуляції держав осі».

Тобто Рузвельт і Черчилль прямо і ясно дали зрозуміти, що вони не будуть домовлятися з ворогом, що не підуть ні на які перемир'я, територіальні поступки, не підпишуть «міцний мир на всі часи», до тих пір, поки ворог не буде переможений, його збройні сили не будуть становити загрози, а його керівники, відповідальні за розв'язку війни, не будуть віддані під суд і суворо покарані.

РЕКЛАМА

Треба сказати, що таке формулювання закінчення війни прозвучало вперше в сучасній світовій історії. Навіть в Атлантичній хартії, яка визначила в 1942 році, за що борються США і Британія, і поклала початок НАТО і ООН, ні про яку беззастережну капітуляцію Німеччини і Японії не йшлося.

У ті далекі часи Америка вела безкомпромісну боротьбу зі світовим злом, а тепер нею править бездарна кліка торговців і дешевих політиканів. Втім, така ситуація не тільки в Америці — цивілізований світ зажерся, виборці обирають популістів, а не воїнів, і цим користуються диктатори і садисти.

Війна триватиме доти, доки зло не підпише акт про беззастережну капітуляцію. Навіть якщо сьогодні нас змусять капітулювати перед злом", — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

130

Читайте нас у Facebook