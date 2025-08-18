Трамп зустрінеться із Зеленським наодинці: європейські лідери чекатимуть за дверима

Після саміту на Алясці за участю президентів США і рф американський лідер домовився про перемовини з Володимиром Зеленським. Вони мають відбутись 18 серпня в Вашингтоні. Напередодні Дональд Трамп ухвалив рішення провести особисту зустріч з президентом України, попри те, що українського лідера до Вашингтона супроводжує потужна делегація європейських політиків. За даними джерел BILD, лише після завершення тет-а-тет переговорів до них приєднаються представники Європейського Союзу та НАТО.

У складі делегації, яка очікує на приєднання до переговорів Трампа і Зеленського про умови завершення війни росії проти України очікуються канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Олександр Стубб, генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Як зазначає BILD, після завершення приватної бесіди між Трампом і Зеленським запланована спільна робоча вечеря, де сторони обговорять ключові питання безпеки, підтримки України та координації дій між США, ЄС та НАТО.

Аналітики припускають, що тет-а-тет між Трампом і Зеленським може стати вирішальним етапом у формуванні нової стратегії Заходу щодо України. Водночас, формат зустрічі підкреслює складну динаміку між США та ЄС у питанні лідерства та координації дій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що цьогоріч у лютому зустріч Зеленського і Трампа в Білому домі закінчилася конфліктом, після якого американський президент навіть тимчасово призупинив військову допомогу Києву.

