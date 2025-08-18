- 09:58 Трамп зустрінеться із Зеленським наодинці: європейські лідери чекатимуть за дверима
- 09:52 У Запоріжжі є поранені після ранкового удару балістичними ракетами
- 09:40 «Маккабі» (Тель-Авів) — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи
- 09:20 У Києві намагалися підірвати військового в автомобілі
- 09:01 Росіяни вдарили ракетою та авіабомбами по Сумщині, «Шахедами» — по Одесі
- 08:34 Ворог атакував Харків балістикою та дронами: пошкоджено багатоповерхівки, є жертви, багато поранених
- 08:17 Овнам — прорив, Тельцям — виклик на роботі, Близнюкам — нове знайомство: гороскоп на 18 серпня
- 17.08 22:02 В готелі на Алясці знайшли урядові документи США щодо зустрічі Трампа і путіна: що там цікавого
- 17.08 21:33 Вона розлючена: драма розлучення Тома Бреді та Жизель Бюндхен триває
- 17.08 21:03 Відрізаєте поганий шматочок яблука та з’їдаєте решту: ця звичка може бути шкідливою для вашого здоров’я
- 17.08 20:34 Понад рік жевріла надія: на Покровському напрямку загинув воїн з Вінниччини
- 17.08 20:06 Консервуємо вдома кукурудзу: дуже простий та смачний рецепт
Після саміту на Алясці за участю президентів США і рф американський лідер домовився про перемовини з Володимиром Зеленським. Вони мають відбутись 18 серпня в Вашингтоні. Напередодні Дональд Трамп ухвалив рішення провести особисту зустріч з президентом України, попри те, що українського лідера до Вашингтона супроводжує потужна делегація європейських політиків. За даними джерел BILD, лише після завершення тет-а-тет переговорів до них приєднаються представники Європейського Союзу та НАТО.
У складі делегації, яка очікує на приєднання до переговорів Трампа і Зеленського про умови завершення війни росії проти України очікуються канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Олександр Стубб, генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Як зазначає BILD, після завершення приватної бесіди між Трампом і Зеленським запланована спільна робоча вечеря, де сторони обговорять ключові питання безпеки, підтримки України та координації дій між США, ЄС та НАТО.
Аналітики припускають, що тет-а-тет між Трампом і Зеленським може стати вирішальним етапом у формуванні нової стратегії Заходу щодо України. Водночас, формат зустрічі підкреслює складну динаміку між США та ЄС у питанні лідерства та координації дій.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що цьогоріч у лютому зустріч Зеленського і Трампа в Білому домі закінчилася конфліктом, після якого американський президент навіть тимчасово призупинив військову допомогу Києву.18
