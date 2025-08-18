Футболіст «Ювентуса» розлучається з красунею-дружиною заради чарівної стюардеси (фото)

П'ятиразовий чемпіон країни у складі «Ювентуса», ексзахисник збірної Італії 31-річний Даніеле Ругані, який став у 2020 році першим футболістом серії А, який заразився коронавірусом, розлучається з 34-річною красунею-дружиною Мікелою Персіко після майже десяти років шлюбу.

ВІДЕО ДНЯ

Ще кілька місяців тому італійські ЗМІ писали про напружені стосунки футболіста та телеведучої, а також про те, що їхній шлюб переживає серйозну кризу. Деякі портали також опублікували фотографії Ругані з гарною брюнеткою, після чого її особа стала відома. Валентина Маміс Феасенда — колишня італійська модель, яка нині працює стюардесою авіакомпанії Fly Emirates.

РЕКЛАМА

За даними італійських ЗМІ, Ругані закохався у красуню Валентину. Вони зустрічалися в Турині, дівчина також відвідувала Даніеля в Амстердамі, оскільки Ругані провів минулий сезон в оренді в «Аяксі».

Дружина Ругані вже подала на розлучення і боротиметься за опіку над 5-річним сином Томасом.

РЕКЛАМА

«Останні місяці мені довелося нелегко. Я мовчала, бо хотіла захистити сина, але тепер усім займеться мій адвокат. Я сподівалася, що все закінчиться не так», — цитують Мікелу Персіко італійські ЗМІ.

Додамо, що Даніеле Ругані виступає за «Ювентус» з 2013 року, провівши за туринців 117 матчів та забивши вісім м'ячів. Вихованець школи «Емполі» часто грав в оренді — за «Емполі», «Ренн», «Кальярі» та «Аякс». З 2016 по 2018 рік Ругані виступав за збірну Італії, провівши сім матчів. Його контракт з «Ювентусом» чинний до червня 2026 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий форвард кинув красуню-модель, щоб втекти до англійської прем'єр-ліги.

РЕКЛАМА

Фото ФК «Ювентус», Instagram

86

Читайте нас у Facebook