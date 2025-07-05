Один із топ-форвардів світу кинув красуню-модель, щоб втекти до англійської прем'єр-ліги (фото)

Один із найкращих форвардів світу, 27-річний футболіст «Спортинга» та збірної Швеції Віктор Дьєкереш, який поступився у боротьбі за «Золоту бутсу» лише зірці «Реала» Кіліану Мбаппе, розлучився зі своєю дівчиною — португальською моделлю та актрисою Інес Агіар, стверджує TV Guia.

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Англійські та португальські ЗМІ повідомляють, що «бомбардир від Бога» зважився на цей крок, бо твердо хоче залишити найближчим часом «Спортинг» і за будь-яку ціну перебратися до англійської прем'єр-ліги. За словами красуні, яка не бажає залишати рідну Португалію, вона стала для Віктора на заваді. Мовляв, її коханий більше не хоче, щоб його щось пов'язувало з Лісабоном.

Чутки про можливий розрив пари, яка була разом із минулого року, з'явилися, коли Агіар не склала Дьокерешу компанію на весіллі футболіста «Спортинга» Мортена Юльманда та Емілі Софі Ніссен, з якою, як стверджується, португалка дуже близька.

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Ба більше, молоді люди нарізно провели літню відпустку. Акторка відпочивала на іспанському острові Форментера, тоді як Дьокереш, у якого є угорське коріння, ніжився на сонці на грецькому Міконосі.

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Розкол стався на тлі гіркої трансферної саги між футболістом, який в минулому сезоні забив за клуб 54 м'ячі в 52 матчах, і «Спортингом». Гравець збірної Швеції був розгніваний тим, що чемпіони Португалії не стали дотримуватися укладеної джентльменської угоди, що дозволяє футболістові піти за менші гроші, ніж сума відступних у розмірі 70 мільйонів євро. Ба більше, боси лісабонського клубу вже вимагають за свого діаманта близько 100 млн євро.

Як би там не було, Віктор Дьокереш уже погодив умови особистого контракту із лондонським «Арсеналом». Залишилося домовитись клубам.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий воротар «Барселони» розлучився із дружиною після 13 років стосунків.

Фото Instagram

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