У одноклубника Роналду диагностировали коронавирус (фото)

Спорт

Следом за несколькими футболистами низших итальянских дивизионов, а также защитником клуба второй немецкой бундеслиги «Ганновера» Тимо Хюберсом вирусом COVID-19, известным как коронавирус, заразился и игрок чемпиона Италии восьми последних лет — туринского «Ювентуса».

Положительный тест на коронавирус сдал защитник «Старой Синьоры» Даниэле Ругани. «Да, у меня коронавирус — но не волнуйтесь, я в порядке. Призываю вас соблюдать правила, ведь этот вирус не делает исключений. Давайте сделаем это для самих себя, для наших любимых людей и тех, кто окружает нас», — передает слова футболиста журналист Фабрицио Романо.

Выявление коронавируса у Ругани приведет к карантину не только Криштиану Роналду и остальных одноклубников заболевшего Даниэле, но и всех игроков и персонала миланского «Интера», с которым туринцы играли 8 марта.

Из-за Ругани на карантин отправится и Криштиану Роналду

В нынешнем сезоне Ругани провел в составе «Старой Синьоры» семь матчей, последний из них — 22 февраля в серии А против СПАЛа (2:1), отыграв все 90 минут.

Отметим, что из-за эпидемии коронавируса матчи чемпионата Италии во всех дивизионах были отменены как минимум до 3 апреля, а некоторые клубы даже приостановили тренировочный процесс.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА отменил два матча Лиги Европы «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома» из-за коронавируса.

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