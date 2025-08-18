- 22:01 Кавуновий салат для фігури: швидкий рецепт корисної страви
Чиновники і підрядники на Волині знов зазіхали на кошти громад, — генпрокурор Руслан Кравченко
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про викриття на Волині кримінальних схем, організованих нечистими на руку чиновниками та підрядниками. Зокрема, розслідування йде по таким епізодам як привласнення і розтрата, зловживання службовим становищем та земельний дерибан.
У результаті роботи Волинської обласної прокуратори повідомлено 10 підозр. Сума збитків держави, спричинена внаслідок злочинної діяльності встановлюється. Але, як підкреслив Генпрокурор, це вже друга масштабна операція прокуратури в області протягом цього місяця.
«Це вже друга масштабна реалізація у Волинській області в серпні. Півтора тижні тому прокурори повідомили про 19 підозр: оборудки з бюджетними коштами та інші корупційні злочини завдали близько 50 млн грн збитків», — розповів Руслан Кравченко.
Серед підозрюваних:
- Городищенський сільський голова безпідставно підписав додаткові угоди про збільшення вартості електроенергії.
- Посадовець Волинської ОВА зловживання під час закупівлі зерна. Контракт за завищеними цінами, результат, мільйонні збитки для держави.
- Службовці Держгеокадастру протиправно передали у приватну власність 1 га землі в межах заказника «Гнідавське болото».
- Начальник закупівель ДП «Волинський облавтодор» разом із підрядником «списали» щебінь і його транспортування, яких ніколи не було.
- Службові особи Руденського психоневрологічного інтернату розтратили кошти, виділені на одяг та речі для мешканців.
- Керівництво компанії-підрядника «заробило» на ремонті рентген-кабінету Любомльського ТМО.
- Директор ліцею у Камінь-Каширському районі привласнив кошти громади на закупівлі комплекту «Лазертаг» для школярів.
- Начальник відділу Маневицької селищної ради розтратив бюджетні кошти при закупівлі пального.42
