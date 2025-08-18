Чиновники і підрядники на Волині знов зазіхали на кошти громад, — генпрокурор Руслан Кравченко

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про викриття на Волині кримінальних схем, організованих нечистими на руку чиновниками та підрядниками. Зокрема, розслідування йде по таким епізодам як привласнення і розтрата, зловживання службовим становищем та земельний дерибан.

ВІДЕО ДНЯ

У результаті роботи Волинської обласної прокуратори повідомлено 10 підозр. Сума збитків держави, спричинена внаслідок злочинної діяльності встановлюється. Але, як підкреслив Генпрокурор, це вже друга масштабна операція прокуратури в області протягом цього місяця.

«Це вже друга масштабна реалізація у Волинській області в серпні. Півтора тижні тому прокурори повідомили про 19 підозр: оборудки з бюджетними коштами та інші корупційні злочини завдали близько 50 млн грн збитків», — розповів Руслан Кравченко.

Серед підозрюваних:

РЕКЛАМА

- Городищенський сільський голова безпідставно підписав додаткові угоди про збільшення вартості електроенергії.

- Посадовець Волинської ОВА зловживання під час закупівлі зерна. Контракт за завищеними цінами, результат, мільйонні збитки для держави.

- Службовці Держгеокадастру протиправно передали у приватну власність 1 га землі в межах заказника «Гнідавське болото».

РЕКЛАМА

- Начальник закупівель ДП «Волинський облавтодор» разом із підрядником «списали» щебінь і його транспортування, яких ніколи не було.

- Службові особи Руденського психоневрологічного інтернату розтратили кошти, виділені на одяг та речі для мешканців.

- Керівництво компанії-підрядника «заробило» на ремонті рентген-кабінету Любомльського ТМО.

- Директор ліцею у Камінь-Каширському районі привласнив кошти громади на закупівлі комплекту «Лазертаг» для школярів.

РЕКЛАМА

- Начальник відділу Маневицької селищної ради розтратив бюджетні кошти при закупівлі пального.

42

Читайте нас у Facebook