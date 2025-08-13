- 20:09 Відновлюємо справедливість у серці країни, — генпрокурор Руслан Кравченко
Відновлюємо справедливість у серці країни, — генпрокурор Руслан Кравченко
Органи прокуратури в місті Києві оголосили 22 підозри за оборудки, що завдали збитків державі більш ніж на 230 млн грн. Серед підозрюваних ТОП-чиновники КМДА та керівники комунальних підприємств. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
Так за інформацією Генпрокурора, підозри оголошені за привласнення коштів громади, службову недбалість, неякісні будівельні роботи та наживу на шкільних укриттях.
Окрім того, як повідомив Руслана Кравченко, відбулися обшуки у кримінальних провадженнях щодо службової недбалості посадовців ПрАТ «Київспецтранс» та КМДА, а також розтрати коштів Департаменту охорони здоров’я.
Серед епізодів, що розслідуються, зокрема наступні:
Нажива на безпеці дітей.
— Посадовці районних управлінь освіти Подільського, Дніпровського, Шевченківського районів «заробляли» на шкільних укриттях: закупівля неякісних і за завищеними цінами генераторів, ремонти укриттів із заволодінням бюджетних коштів.
Махінації на ремонтних роботах.
— Керівник апарату КМДА та колишній директор КП «АТП КМДА» розтрата коштів на капремонті.
— Головні інженери ШЕУ Подільського та Печерського районів розтрата на закупівлі матеріалів для ремонту доріг.
— Керівниця музею «Київська фортеця» підписала акти робіт, яких фактично не проводили.
Закупівлі «на папері» та по завищених цінах.
— Головний агроном КП «УЗН Святошинського району» та керівник підрядної компанії «закупили» квіти лише на документах.
— Начальник управління СКП «Київтелесервіс» обладнання за завищеними на десятки мільйонів цінами.
— Посадовець КО «Муніципальна охорона» — закупівля неякісних бодікамер.
Метро та службова недбалість.
— Заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА — через недбалість допустив аварійну ситуацію і зупинку синьої гілки метро. Результат — багатомільйонні збитки бюджету Києва.
Раніше Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про масштабну антикорупційну зачистку у Дніпропетровській області.20
