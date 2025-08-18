Управління внутрішньої безпеки Нацполіції Івано-Франківщини арештувало майже половину усіх земельних ділянок підприємців Буковеля, посилаючись на порушення у документах із землеустрою 20-річної давнини. Силовики ігнорують ініційований президентом та затверджений РНБО мораторій на перевірки бізнесу, і їхні дії суперечать «нульовому тиску на підприємців», обіцяному прем’єр-міністром Юлією Свириденко.

Про це на своїй сторінці Facebook пише колишній голова Луганської ОВА, блогер Георгій Тука.

За його словами, він отримав низку звернень від підприємців Івано-Франківщини.

«Підприємців Буковелю та Поляниці пресує місцеве Управління внутрішньої безпеки Нацполіції під керівництвом Романа Яцківа за підтримки з Києва в особі головного оперуповноваженого-інспектора Ярослава Зеля. Людям, що володіють земельними ділянками по 10−20 років і більше, арештовують землю і блокують бізнес на підставі, що перший власник ділянки десь там наприкінці 90-х-початку 2000-х нібито набув їх незаконно (помилка в координатах чи інше технічне питання)», — зазначає блогер.

Він зазначив, що всього у провадженні, відкритому ще у 2020 році, понад 300 кадастрових номерів, що складає приблизно 50% земель Буковелю. Підприємці намагаються відстояти свої права і зняти арешти через суд, проте силовики знаходять нові методи тиску на них.

Так, Георгій Тука навів скарги постраждалих бізнесменів, що поліція разом із представниками ТЦК приходять без пояснень і належного представлення, погрожують, вилучають документи та телефони, закривають бізнес під приводом арештів земельних ділянок, які суд уже визнавав незаконними.

«У мене питання до міністра оборони Шмигаля і до командування Сухопутних Військ: що робить там Надвірнянський ТЦК? Чому військові структури супроводжують дії поліції при „наїздах“ на приватний бізнес?» — обурюється блогер.

За його словами, під тиском правоохоронців опинився також відомий на всю Україну Парк Динозаврів у Поляниці, який навіть представники провладної партії вважають доброчесним бізнесом, який справно платить податки.

При цьому Георгій Тука стверджує, що існує певна «такса» для припинення тиску правоохоронців.

«Підприємці розповідають, що паралельно з арештами передають сигнали: все „вирішується“ через внутрішню безпеку в Івано-Франківську, і всі дороги ведуть до Яцьківа. „$ 100 тис — і вашу ділянку виводять в окреме провадження і закривають, все забудете. В Києві нічого не зробите“», — пише блогер.

За його словами, той факт, що управління внутрішньої безпеки Нацполіції займається земельними справами, свідчить про ознаки перевищення службових повноважень і зловживання впливом, через що він звертається до генерального прокурора, ДБР та міністра внутрішніх справ.

Також Георгій Тука публічно звернувся до президента Володимира Зеленського та прем’єра Юлії Свириденко.

«Ваш мораторій — не працює! На бізнес тиснуть, бізнес залякують, від бізнесу вимагають гроші корумповані силовики. Гріш ціна вашим обіцянкам, якщо ви не здатні їх виконати. А тим більше, якщо „в темі чи в долі“», — підсумував Тука.

