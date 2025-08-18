- 22:01 Кавуновий салат для фігури: швидкий рецепт корисної страви
- 21:32 «Чувак повільно вмирає»: фанати Джастіна Бібера стурбовані
- 21:17 «Або угода, або підтримка припиняється»: що сказали Трамп і Зеленський перед переговорами тет-а-тет у Білому домі
- 21:01 Мікрохвильова піч як нова майже без чищення: ефективний лайфхак
- 20:34 Під обстріл потрапив у переддень свого дня народження: в бою на Донеччині загинув воїн зі Львівщини
- 20:23 Українські безпілотники паралізували нафтопровід «Дружба»: в Угорщині істерика
- 20:18 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 20:07 Навіть гурманам до вподоби ці кабачкові котлети: складники точно є у вас під руками
- 19:56 Правоохоронці Франківщини «кошмарять» підприємців, попри мораторій РНБО, — Тука
- 19:40 Цього тижня у ВР хочуть легалізувати крипту: експерти вказали на слабкий момент закону
- 19:24 Можна буде знову жити: Тарас Тополя про понівечену від ракетного удару квартиру
- 19:04 Тельцям — «Колісниця» та рішучість, Терезам — «Вежа» та зміни: Таро-прогноз на 19 серпня
Правоохоронці Франківщини «кошмарять» підприємців, попри мораторій РНБО, — Тука
Управління внутрішньої безпеки Нацполіції Івано-Франківщини арештувало майже половину усіх земельних ділянок підприємців Буковеля, посилаючись на порушення у документах із землеустрою 20-річної давнини. Силовики ігнорують ініційований президентом та затверджений РНБО мораторій на перевірки бізнесу, і їхні дії суперечать «нульовому тиску на підприємців», обіцяному прем’єр-міністром Юлією Свириденко.
Про це на своїй сторінці Facebook пише колишній голова Луганської ОВА, блогер Георгій Тука.
За його словами, він отримав низку звернень від підприємців Івано-Франківщини.
«Підприємців Буковелю та Поляниці пресує місцеве Управління внутрішньої безпеки Нацполіції під керівництвом Романа Яцківа за підтримки з Києва в особі головного оперуповноваженого-інспектора Ярослава Зеля. Людям, що володіють земельними ділянками по 10−20 років і більше, арештовують землю і блокують бізнес на підставі, що перший власник ділянки десь там наприкінці 90-х-початку 2000-х нібито набув їх незаконно (помилка в координатах чи інше технічне питання)», — зазначає блогер.
Він зазначив, що всього у провадженні, відкритому ще у 2020 році, понад 300 кадастрових номерів, що складає приблизно 50% земель Буковелю. Підприємці намагаються відстояти свої права і зняти арешти через суд, проте силовики знаходять нові методи тиску на них.
Так, Георгій Тука навів скарги постраждалих бізнесменів, що поліція разом із представниками ТЦК приходять без пояснень і належного представлення, погрожують, вилучають документи та телефони, закривають бізнес під приводом арештів земельних ділянок, які суд уже визнавав незаконними.
«У мене питання до міністра оборони Шмигаля і до командування Сухопутних Військ: що робить там Надвірнянський ТЦК? Чому військові структури супроводжують дії поліції при „наїздах“ на приватний бізнес?» — обурюється блогер.
За його словами, під тиском правоохоронців опинився також відомий на всю Україну Парк Динозаврів у Поляниці, який навіть представники провладної партії вважають доброчесним бізнесом, який справно платить податки.
При цьому Георгій Тука стверджує, що існує певна «такса» для припинення тиску правоохоронців.
«Підприємці розповідають, що паралельно з арештами передають сигнали: все „вирішується“ через внутрішню безпеку в Івано-Франківську, і всі дороги ведуть до Яцьківа. „$ 100 тис — і вашу ділянку виводять в окреме провадження і закривають, все забудете. В Києві нічого не зробите“», — пише блогер.
За його словами, той факт, що управління внутрішньої безпеки Нацполіції займається земельними справами, свідчить про ознаки перевищення службових повноважень і зловживання впливом, через що він звертається до генерального прокурора, ДБР та міністра внутрішніх справ.
Також Георгій Тука публічно звернувся до президента Володимира Зеленського та прем’єра Юлії Свириденко.
«Ваш мораторій — не працює! На бізнес тиснуть, бізнес залякують, від бізнесу вимагають гроші корумповані силовики. Гріш ціна вашим обіцянкам, якщо ви не здатні їх виконати. А тим більше, якщо „в темі чи в долі“», — підсумував Тука.96
Читайте нас у Facebook
Леви можуть розраховувати на вигідні пропозиції, а Водолії — на вдалі угоди: фінансовий гороскоп на тиждень 18 — 24 серпня