Дихати стане легше? Уряд обіцяє рік без перевірок і закриття справ проти бізнесу

Найближчим часом українському бізнесу обіцяють деяке послаблення. Так, за тимчасовою відмовою від оподаткування онлайн-торгівлі, можуть запровадити мораторій на перевірки. Крім того, бізнесменам обіцяють провести аудит кримінальних проваджень проти них, і закрити ті, які були відкриті без жодних підстав.

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Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомила нова прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, у її економічних пріоритетах дві дії — запровадження мораторію на перевірки бізнесу та аудит кримінальних справ, відкритих проти підприємців.

Так, глава КМУ зазначила, що уряд разом із силовими структурами при координації із РНБО готує рішення про запровадження річного мораторію на перевірки.

«Це питання вже обговорено з Президентом Володимиром Зеленським — його доручення чітке: дати більше свободи внутрішнім економічним силам. Це означає також продовження детінізації економіки, забезпечення рівних умов, вигідних білому бізнесу», — наголосила Юлія Свириденко.

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Другим кроком стане аудит кримінальних справ проти бізнесу, який, за словами прем'єр-міністерки, вже розпочато. У пріоритеті — закрити безпідставні провадження, що блокують підприємницьку діяльність. Нові справи санкціонуватимуть лише Генпрокурор чи керівники обласного та районного рівня.

Також паралельно будуть обмежені перевірки податкової та митниці, а контроль за законністю слідчих дій буде посилено, самі ж перевірки будуть лише у секторах з високим ризиком, а сумлінні підприємства матимуть захист.

«Ми готові ініціювати зміни до законів для кращого захисту бізнесу, реформування нагляду та справедливого використання конфіскованих активів росії», — резюмувала глава Кабміну.

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Водночас Юлія Свириденко не сказала нічого про можливе скасування зростання штрафів за порушення законів про реєстраторів розрахункових операцій. Так, до 1 серпня їхній розмір знижено до 25% і 50%, потім буде підвищено до 100 і 150% від вартості товару/послуг залежно від кількості порушень.

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