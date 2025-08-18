- 22:01 Кавуновий салат для фігури: швидкий рецепт корисної страви
- 21:32 «Чувак повільно вмирає»: фанати Джастіна Бібера стурбовані
- 21:17 «Або угода, або підтримка припиняється»: що сказали Трамп і Зеленський перед переговорами тет-а-тет у Білому домі
- 21:01 Мікрохвильова піч як нова майже без чищення: ефективний лайфхак
- 20:34 Під обстріл потрапив у переддень свого дня народження: в бою на Донеччині загинув воїн зі Львівщини
- 20:23 Українські безпілотники паралізували нафтопровід «Дружба»: в Угорщині істерика
- 20:18 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 20:07 Навіть гурманам до вподоби ці кабачкові котлети: складники точно є у вас під руками
- 19:56 Правоохоронці Франківщини «кошмарять» підприємців, попри мораторій РНБО, — Тука
- 19:40 Цього тижня у ВР хочуть легалізувати крипту: експерти вказали на слабкий момент закону
- 19:24 Можна буде знову жити: Тарас Тополя про понівечену від ракетного удару квартиру
- 19:04 Тельцям — «Колісниця» та рішучість, Терезам — «Вежа» та зміни: Таро-прогноз на 19 серпня
«Або угода, або підтримка припиняється»: що сказали Трамп і Зеленський перед переговорами тет-а-тет у Білому домі
У США розпочались перемовини щодо подальшої долі України за участю світових лідерів. У Білому домі президента України Володимира Зеленського зустрів президент США Дональд Трамп. Переговори розпочалися з обміну люб’язностями: Зеленський подякував Трампу за підтримку, а Трамп похвалив костюм українського лідера.
Перед початком закритої частини переговорів президенти відповіли на запитання журналістів. Дональд Трамп зробив кілька ключових заяв, зокрема щодо майбутнього війни та підтримки України.
«Війна закінчиться, коли закінчиться. Я не можу вам цього сказати, коли саме. Сьогодні буде або угода, або не угода. Якщо ні — то підтримка Україні припиняється,» — заявив Трамп. А згодом уточнив щодо підтримки: «Я ніколи не скажу цього. Це ніколи не кінець шляху. Людей вбивають, і ми хочемо це зупинити. Тому я не сказав би, що це кінець шляху. Ні, я думаю, що у нас є хороші шанси це зробити (завершити війну. — Авт.)».
Президент США також повідомив, що у разі успішних переговорів планується тристороння зустріч між ним, Володимиром Зеленським та президентом рф. Зеленський підтвердив готовність до такої зустрічі.
«Я готовий до тристоронньої зустрічі,» — сказав президент України.
Трамп наголосив, що прагне досягти довготривалого миру.
«Ми зробимо так, щоб якщо буде мир, то він збережеться надовго. Ми не говоримо про дворічний мир, а потім знову опинимося в цій плутанині», — сказав Трамп.
Водночас він уточнив, що припинення вогню не є обов’язковою умовою для укладання угоди, а Україна, за його словами, не стане членом НАТО, але отримає гарантії безпеки.
На питання про можливе розгортання американських військ в Україні Трамп відповів:
«Ми повідомимо вам, можливо, пізніше сьогодні… Ми будемо залучені в цьому».
Президент Зеленський, відповідаючи на питання про вибори в Україні, зазначив:
«Ми припускаємо проведення виборів. Але їх не можна провести, поки що йде війна».
Після цього президенти України і США подякували журналістам і продовжили перемовини в закритому режимі.
Нагадаємо, напередодні саміту в Вашингтоні держсекретар Марко Рубіо заявив, що мир між Україною і рф можливий, але кожна сторона має щось втратити.206
