«Або угода, або підтримка припиняється»: що сказали Трамп і Зеленський перед переговорами тет-а-тет у Білому домі

У США розпочались перемовини щодо подальшої долі України за участю світових лідерів. У Білому домі президента України Володимира Зеленського зустрів президент США Дональд Трамп. Переговори розпочалися з обміну люб’язностями: Зеленський подякував Трампу за підтримку, а Трамп похвалив костюм українського лідера.

ВІДЕО ДНЯ

Перед початком закритої частини переговорів президенти відповіли на запитання журналістів. Дональд Трамп зробив кілька ключових заяв, зокрема щодо майбутнього війни та підтримки України.

«Війна закінчиться, коли закінчиться. Я не можу вам цього сказати, коли саме. Сьогодні буде або угода, або не угода. Якщо ні — то підтримка Україні припиняється,» — заявив Трамп. А згодом уточнив щодо підтримки: «Я ніколи не скажу цього. Це ніколи не кінець шляху. Людей вбивають, і ми хочемо це зупинити. Тому я не сказав би, що це кінець шляху. Ні, я думаю, що у нас є хороші шанси це зробити (завершити війну. — Авт.)».

Президент США також повідомив, що у разі успішних переговорів планується тристороння зустріч між ним, Володимиром Зеленським та президентом рф. Зеленський підтвердив готовність до такої зустрічі.

РЕКЛАМА

«Я готовий до тристоронньої зустрічі,» — сказав президент України.

Трамп наголосив, що прагне досягти довготривалого миру.

«Ми зробимо так, щоб якщо буде мир, то він збережеться надовго. Ми не говоримо про дворічний мир, а потім знову опинимося в цій плутанині», — сказав Трамп.

РЕКЛАМА

Водночас він уточнив, що припинення вогню не є обов’язковою умовою для укладання угоди, а Україна, за його словами, не стане членом НАТО, але отримає гарантії безпеки.

На питання про можливе розгортання американських військ в Україні Трамп відповів:

«Ми повідомимо вам, можливо, пізніше сьогодні… Ми будемо залучені в цьому».

Президент Зеленський, відповідаючи на питання про вибори в Україні, зазначив:

«Ми припускаємо проведення виборів. Але їх не можна провести, поки що йде війна».

Після цього президенти України і США подякували журналістам і продовжили перемовини в закритому режимі.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, напередодні саміту в Вашингтоні держсекретар Марко Рубіо заявив, що мир між Україною і рф можливий, але кожна сторона має щось втратити.

206

Читайте нас у Facebook