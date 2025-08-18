Мир можливий, але кожна сторона має щось втратити: що сказав Марко Рубіо напередодні зустрічі президентів України та США

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що тимчасова угода про припинення вогню між Україною та Росією «не виключена з обговорення», хоча лідери США, України та росії погоджуються, що найкращим результатом є мирна угода, яка назавжди покладе край війні.

«Усі погодилися, що найкращий спосіб припинити цей конфлікт — це повноцінна мирна угода, — сказав Рубіо — У цьому немає жодних сумнівів. Я маю на увазі, хто буде проти того, щоб завтра ми прийшли до вас і сказали: „У нас є повноцінна мирна угода, і вона завершена“. Я думаю, що це найкращий спосіб завершити війну». Тепер, чи потрібно припинити вогонь на шляху до неї, ну, ми за це виступали. На жаль, росіяни наразі не погодилися на це".

Також він більше розповів про рішення адміністрації Трампа не запроваджувати нові санкції проти росії, незважаючи на небажання путіна рухатися до мирної угоди, сказавши: «Ми зараз намагаємося припинити війну».

«Якщо ми не зможемо досягти угоди тут у будь-який момент, то будуть наслідки, не лише наслідки продовження війни, але й наслідки всіх цих санкцій, що тривають, і потенційно нові санкції на додачу до них. Але зараз ми намагаємося покласти край війні, — сказав Рубіо — Я не думаю, що нові санкції проти росії змусять їх погодитися на припинення вогню. Вони вже перебувають під дуже суворими санкціями».

Державний секретар також заявив, що рішення про запровадження нових санкцій несумісне з боротьбою за довгострокову мирну угоду.

«Ці варіанти залишаються за президентом, — сказав Марко Рубіо. — Щойно він зробить ці кроки, всі переговори припиняться. Щойно ми зробимо ці кроки, у світі не залишиться нікого, хто б поговорив з росіянами та спробував змусити їх сісти за стіл переговорів, щоб досягти мирної угоди. Тож цей момент може настати. Сподіваюся, що ні, бо сподіваюся, що ми отримаємо мирну угоду».

Хоча Рубіо відмовився надати інформацію про переговори між Україною, росією, США та європейськими союзниками, два питання, які публічно виникли останніми тижнями, схоже, стосуються територіальних обмінів та гарантій безпеки для України.

«Потрібно обговорити, як виглядатимуть території та як виглядатимуть лінії кордону після закінчення цього конфлікту. Потрібно обговорити законне бажання України щодо безпеки в довгостроковій перспективі, щоб переконатися, що у неї знову не буде вторгнення, — сказав Рубіо у неділю. — Потрібно обговорити, як відбудовуватиметься Україна, на яку нападали так часто протягом останніх трьох з половиною років. Це все ключові елементи будь-якої угоди. Ми це розуміємо. І… якщо буде угода, кожна сторона повинна буде від чогось відмовитися. Зрештою, якщо українці не бажають цього віддати, — ніхто не тисне на Україну, щоб вона це віддала — і тому я не думаю, що це саме так — мирної угоди не буде. Вона не виглядатиме так».

Рубіо також не коментував, якою може бути роль Сполучених Штатів у потенційних гарантіях безпеки, хоча Дональд Трамп стверджував, що потенційна мирна угода не включатиме шлях для України до вступу до НАТО.

Як повідомляли «ФАКТИ», після зустрічі на Алясці президент США Дональд Трамп заявив, що наразі від президента Володимира Зеленського залежить угода про припинення вогню в Україні і що він має погодитися на російські пропозиції.

