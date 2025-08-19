41.07 / 41.59 47.99 / 48.60
Овнам корисний активний відпочинок, а ініціатива Тельців може бути покараною: гороскоп на конфліктний день 19 серпня

8:18 19 серпня 2025
Гороскоп на 19 серпня для кожного знаку зодіаку

Астрологи, які раніше розповіли, як перехід Урана в Близнюки вплине на долю знаків зодіаку, розказали, яким буде день 16 серпня. Це день перманентних сварок та конфліктів, які можуть спалахувати з будь-якого приводу, а іноді й зовсім без нього, інформує ТСН.

Козеріг
Сьогодні вас може потягнути на незаплановані витрати. Постарайтеся триматися подалі від спокус, щоб не вийти за межі бюджету.

Водолій
Не найкращий день для підписання важливих документів або укладання довгострокових угод. Те, що здається вигідним, може призвести до розчарування.

Риби
Не приймайте близько до серця нетактовні зауваження від старших родичів. Скоріш за все, вони сказані без злого наміру.

Овен
Навіть якщо у вас вихідний, проведіть його активно. Пасивний відпочинок, на зразок лежання на дивані, не принесе користі ні здоров'ю, ні настрою.

Телець
Сьогодні краще не проявляти ініціативи на роботі. Дійте спокійно і не поспішаючи, щоб уникнути негативної реакції керівництва.

Близнюки
Сконцентруйтеся на одному завданні. Якщо братиметеся за все відразу, ризикуєте не довести до кінця нічого.

Рак
З ранку ви будете сповнені енергії, але постарайтеся витрачати її з розумом. Якщо розтратите сили відразу, то надвечір відчуєте себе вичавленим.

Лев
По можливості відкладіть усі поїздки — будь то відрядження чи подорожі. Непередбачені ситуації можуть зіпсувати плани.

Діва
Не ухвалюйте важливих рішень сьогодні. Через неможливість об'єктивно оцінити ситуацію ви можете зробити помилку.

Терези
Постарайтеся звести до мінімуму спілкування з близькою людиною, щоб уникнути сварки через дрібниці, які можуть зашкодити вашим відносинам.

Скорпіон
Не піддавайтеся на провокації. Ігноруйте двозначні жарти і не вступайте в суперечку.

Стрілець
Сьогодні краще приділити більше уваги дому та сім'ї, а не роботі. У професійних справах сьогодні не буде успіху.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки зодіаку, кому серпень принесе багатство та успіх.

