Дрони знову атакували Волгоград: палає нафтопереробний завод ворога
Дрони знову атакували росію. У Волгограді спалахнув нафтопереробний завод. Про це повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.
«Силами Міністерства оборони російської федерації відбивається масована атака безпілотних літальних апаратів на територію Волгоградської області. На півдні міста Волгограда в результаті падіння уламків БПЛА виникло загоряння покрівлі будівлі одного з корпусів лікарні № 16 і на території НПЗ. Для локалізації і тушіння пожеж на місці працюють пожежні. За попередніми даними, постраждалих немає. Пацієнтам медустанови продовжується надання планової допомоги в умовах інших відділень», — повідомив він.
Як повідомляє Telegram-канал SHOT, близько 10 вибухів пролунало в небі над Волгоградом. Дрони летіли на дуже низькій висоті. За словами очевидців, на околиці міста було видно спалахи від вибухів.
В аеропорту Волгограда було запроваджено план «Килим». Він не приймав та не відправляв рейси. Пізніше ці обмеження було знято.
Як писали «ФАКТИ», вночі 14 серпня дрони вже атакували нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднафтопереробка».
Фото: Telegram-канал ASTRA92
