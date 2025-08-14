Безпілотники знову підпалили НПЗ у Волгограді та «навідалися» на роботу до губернатора Білгородської області (відео)

Вночі 14 серпня українські дрони дісталися до російського Волгограду й в черговий раз атакували

нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднафтопереробка», який раніше неодноразово перебував під ударами БПЛА.

Губернатор Волгоградської області назвав атаку дронів масованою й підтвердив факт пожежі на нафтопереробному заводі у Волгограді після нальоту українських безпілотників, передають ЗМІ.

«Внаслідок падіння уламків виникло розлиття та займання нафтопродуктів на Волгоградському НПЗ. Пожежні служби оперативно розпочали пожежогасіння. За попередніми даними, постраждалих немає», — заявив губернатор.

Підприємство "Лукойл-Волгограднафтопереробка" є найбільшим у своїй галузі в Південному федеральному окрузі рф. Потужність переробки нафти становить 14,8 млн тонн на рік.

Також про атаку дронів повідомляв губернатор Бєлгородської області. За його словами, ЗСУ атакували безпілотником будівлю уряду Бєлгородської області, будинок отримав пошкодження.

Гладков зазначив, що інцидент стався рано вранці, коли він йшов на роботу. Постраждалих, за словами глави регіону, немає.

В цілому, за даними російського міноборони, протягом минулої ночі засобами ППО перехоплено та знищено 44 українські безпілотні літальні апарати літакового типу.

Нагадаємо, напередодні у Брянській області рф українські дрони уразили нафтоперекачувальну станцію «Унєча», задіяну у забезпеченні армії загарбників. «Унєча» забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Щорічно має потужність прокачувати 60 млн тонн сировини.



А днями безпілотники СБУ повторно атакували термінал зберігання «шахедів» у Татарстані.

