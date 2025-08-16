Об’єкти російського нафтопереробного сектору — законні військові цілі для Сил оборони України. Про це заявив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

«Всі російські обʼєкти нафтопереробного сектору, а також ті, які використовуються ворогом для постачання енергоносіїв, є військовими цілями. Зокрема, й газопровід „Дружба“. Останній рф використовує для експорту нафтопродуктів для отримання фінансів. Їх використовують для ведення війни проти України. З нещодавнього — підприємство у Волгограді „ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка“. Це підприємство переробляє до 5% нафти від усього обсягу нафтопереробного сектору росії на рік. Пальне йде для літаків противника. Понад 17 млн тонн нафтопродуктів це підприємство готує щороку», — сказав він.

За словами експерта, частота й ефективність ударів по рф свідчить про те, що українські підприємства ОПК з виробництва далекобійних засобів вийшли на заплановані обсяги виробництва.

Нагадаємо, днями ЗСУ атакували російський порт, збили Су-30СМ і вдарили по Єнакієвому.

