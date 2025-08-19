41.07 / 41.59 47.99 / 48.60
Україна

«Гарантії безпеки — ключ до закінчення війни»: Зеленський натякнув на важливі домовленості

9:39 19 серпня 2025
Володимир Зеленський розповів про подробиці переговорів у Вашингтоні

У США пройшли перемовини щодо подальшої долі України за участю світових лідерів. Президент України Володимир Зеленський назвав їх важливими.

«Сьогодні у Вашингтоні були важливі перемовини. Багато питань обговорили з президентом Трампом. Довга бесіда в деталях. І щодо ситуації на полі бою, і наші кроки для наближення миру. Було декілька зустрічей і у форматі з європейськими лідерами та президентом США. Обговорили гарантії безпеки. Це ключове питання, як старт до закінчення війни. Цінуємо важливий сигнал від США щодо готовності підтримати та бути їхньою частиною», — написав він.

За словами президента, багато уваги було приділено поверненню дітей, звільненню військовополонених та цивільних, яких утримує росія.

«Домовились над цим працювати. Президент США також підтримав зустріч на рівні лідерів. Зустріч така дійсно потрібна, щоб вирішити чутливі питання. Дякую президенту Трампу за запрошення і за сьогоднішній особливий формат нашої зустрічі. Дякую всім лідерам, які були з нами сьогодні: Емманюелю Макрону, Кіру Стармеру, Фрідріху Мерцу, Джорджі Мелоні, Александру Стуббу, Урсулі фон дер Ляєн, Марку Рютте», — написав Зеленський.

Як писали «ФАКТИ», президент США Дональд Трамп похвалив костюм українського лідера.

