Росіяни, що ведуть повномасштабну війну проти України, просунулися біля Темирівки, Ольгівського та Муравки Донецької області. Про це повідомляє DeepState.

Також росіяни просунулися в районі Зеленого Гаю.

Тим часом 3 ОДШБ 79 ОДШБр опублікувала відео зі звільненого Золотого Колодязя.

«Десантники зачистили село від окупанта та встановили повний контроль. Бійці зупинили спробу прориву ворога в районі Добропілля, не дозволивши загарбникам просунутися далі. Проведення стабілізаційних дій на на цьому напрямку триває», — повідомили в DeepState.

Там зазначили, що за останні 1010 днів війни ворог окупував менше 1 відсотка території України.

«Починаючи з 12 листопада 2022 року (окуповано на дату — 108 651 кв км) по сьогодні (114 493 кв км) ворог окупував 5842 кв км української території. Це становить 0.96781% від всієї площі Української держави у міжнародно визнаних кордонах. На жаль, кацапи мали великий успіх в перші дні повномасштабного вторгнення. Але завдяки наступальним операціям на півночі країни, в Харківській та Херсонській областях, вдалося повернути велику частину», — йдеться у повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» писали про потужний прорив ЗСУ на Сумщині. Росіяни відступають біля Олексіївки та Юнаківки.

