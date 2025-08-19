- 13:35 Неймовірно соковита скумбрія на грилі: як замаринувати, щоб усі просили добавки
Росіяни просунулися біля Темирівки і Зеленого Гаю — подробиці від DeepState
Росіяни, що ведуть повномасштабну війну проти України, просунулися біля Темирівки, Ольгівського та Муравки Донецької області. Про це повідомляє DeepState.
Також росіяни просунулися в районі Зеленого Гаю.
Тим часом 3 ОДШБ 79 ОДШБр опублікувала відео зі звільненого Золотого Колодязя.
«Десантники зачистили село від окупанта та встановили повний контроль. Бійці зупинили спробу прориву ворога в районі Добропілля, не дозволивши загарбникам просунутися далі. Проведення стабілізаційних дій на на цьому напрямку триває», — повідомили в DeepState.
Там зазначили, що за останні 1010 днів війни ворог окупував менше 1 відсотка території України.
«Починаючи з 12 листопада 2022 року (окуповано на дату — 108 651 кв км) по сьогодні (114 493 кв км) ворог окупував 5842 кв км української території. Це становить 0.96781% від всієї площі Української держави у міжнародно визнаних кордонах. На жаль, кацапи мали великий успіх в перші дні повномасштабного вторгнення. Але завдяки наступальним операціям на півночі країни, в Харківській та Херсонській областях, вдалося повернути велику частину», — йдеться у повідомленні.
