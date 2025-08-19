- 13:51 Входимо в довгий етап переговорів без будь-якого перемирʼя: аналітик про наслідки зустрічі Зеленського, Трампа і європейських лідерів у Вашингтоні
- 13:35 Неймовірно соковита скумбрія на грилі: як замаринувати, щоб усі просили добавки
- 13:21 Розраховувати пенсію хочуть по-новому: українським пенсіонерам готують більш збалансовану формулу розрахунку пенсії
- 13:02 Андрій Данилко розкрив шокуючу таємницю свого самотнього життя
- 13:01 «Маккабі» (Тель-Авів) — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи
- 12:45 Майже 1 000 грн до пенсії: хто з українців отримає надбавку від держави
- 12:30 Батьків навіть не згадав: стали відомими деталі «другого весілля» Брукліна Бекхема і Ніколи Пельтц
- 12:20 «Це викликало шок, біль і злість»: «Міс Всесвіт Україна-2025» про випробування під час великої війни
- 11:59 Водоліям — нове кохання, Ракам — випробування, Левам — тріумф: гороскоп для всіх знаків на кінець літа
- 11:51 Миротворці чи спостерігачі: як Захід планує захистити Україну від нового вторгнення росії
- 11:22 Дуже страшна ціна: ЗМІ про те, чому ні в якому разі Україні не можна втратити Донеччину
- 11:11 Чому не варто лити окріп у засмічену раковину: пояснює сантехнік
Водоліям — нове кохання, Ракам — випробування, Левам — тріумф: гороскоп для всіх знаків на кінець літа
Друга половина серпня 2025 року — це час змін, коли енергія літа і осені, що минає, підштовхує до рішучих кроків. Цей період вимагає зрілості та відповідальності: настав час підбивати підсумки, ставити довгострокові цілі та відпускати старе, щоб рухатися вперед. Зберігайте внутрішню рівновагу, адже в цей час емоційне тло може бути нестабільним. Використовуйте цей період для зростання, розкриття талантів та зміцнення зв'язків, пише slovofraza.com.
Козеріг
Друга половина серпня — час пошуку гармонії. У роботі рухайтеся поступово та спирайтеся на співпрацю. Фінансова ситуація буде стабільною, але уникайте зайвих витрат. В особистому житті приділяйте увагу партнеру. Цінуйте маленькі кроки та шукайте баланс між справами та відпочинком.
Водолій
Цей період стане часом активності. Втілюйте давно відкладені ідеї та проєкти. У роботі з'являться нові змогу переговорів. Фінансова сфера обіцяє зростання. В особистому житті можливі перспективні знайомства та нове кохання. Виявляйте ініціативу та не бійтеся нестандартних рішень.
Риби
Друга половина серпня принесе натхнення та відновлення. У роботі з'являться творчі ідеї, а фінансовий стан стабілізується. В особистому житті стосунки наповняться теплом. Довіряйте інтуїції та сміливо рухайтеся до своїх цілей.
Овен
Це час динаміки та лідерства. Спрямовуйте енергію в конструктивне русло. У роботі можливі термінові проєкти. У сфері фінансів можливі коливання, чекайте як надходжень, так і несподіваних витрат. В особистому житті будьте відкриті до чесних розмов. Подбайте про здоров'я, щоб уникнути перевтоми.
Телець
Цей період пов'язаний зі змінами. Деякі звичні схеми перестануть працювати і доведеться шукати нові шляхи. У роботі змінюйте стратегію. Фінансова ситуація стабільна, але відкладіть великі витрати. У відносинах важливо не лише говорити, а й слухати. Будьте гнучкими та довіртеся змінам.
Близнюки
Друга половина серпня обіцяє бути насиченою подіями та новими контактами. У професійній сфері проявіть креативність. Фінанси вимагатимуть акуратності. В особистому житті важливими є відверті розмови, які допоможуть прояснити ситуацію. Не бійтеся експериментувати.
Рак
Цей період буде емоційно складним, але плідним. Не піддавайтеся паніці, події підштовхують до змін. У роботі можливі затримки, а фінанси потребують обережності. У відносинах опрацюйте старі образи. Довіряйте інтуїції, вона є вашим головним порадником.
Лев
Серпень принесе визнання та успіх. Ваша енергія приверне увагу у роботі та особистому житті. Ви зміцните своє становище та зможете отримати підвищення. Фінансова галузь обіцяє прибуток. В особистих відносинах настане гармонія. Використовуйте свою чарівність, вона — ваш головний інструмент.
Діва
Це час аналізу та самопізнання. Уповільніться, щоб переглянути цілі. На роботі буде сприятливо займатися плануванням. Фінанси є стабільними, якщо раціонально розподіляти ресурси. В особистому житті можливі розмови, які допоможуть краще зрозуміти партнера. Використовуйте цей час, щоб знайти ясність.
Терези
Друга половина серпня — час пошуку справедливості. Приймайте рішення, які стосуються не лише вас. У роботі будьте уважні до документів. Фінанси вимагатимуть акуратності, але можливі нові надходження. В особистому житті відкрито обговорюйте всі недомовленості.
Скорпіон
Серпень принесе несподівані зміни. Деякі події можуть зруйнувати звичний уклад, але це шанс на оновлення. У роботі доведеться швидко адаптуватись. Фінанси будуть нестабільними, уникайте ризикованих вкладень. В особистому житті можливі відверті розмови, що змінюють стосунки.
Стрілець
Друга половина серпня стане часом завершень. Ви зможете підбити підсумки та почати нове. У роботі очікуйте завершення великих проєктів та початку нових напрямків. Фінансова сфера обіцяє зростання. У особистому житті настає гармонія. Не бійтеся відпускати минуле і дивіться у майбутнє.
Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки зодіаку, кому серпень принесе багатство та успіх.173
Читайте нас у Facebook
Овнам корисний активний відпочинок, а ініціатива Тельців може бути покараною: гороскоп на конфліктний день 19 серпня