Майже 1 000 грн до пенсії: хто з українців отримає надбавку від держави
В Україні, крім щомісячної пенсії, деякі громадяни можуть отримувати додаткові виплати. Існує спеціальна надбавка до пенсії для людей, які мають особливі заслуги перед державою, пише УНІАН.
Згідно з українським законодавством, право на таку доплату мають особи, що здійснили героїчні вчинки або досягли видатних успіхів. Ця надбавка є постійною.
Хто має право на надбавку:
• Герої України, кавалери Ордена Героїв Небесної Сотні.
• Особи, нагороджені чотирма та більше орденами України після 1991 року.
• Особи, що мають звання «народний» (наприклад, «Народний артист України»), отримане після 1991 року.
• Матері-героїні, які народили та виховали п’ятьох і більше дітей до шести років. У разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав, надбавка може бути призначена батькові, який виховував дітей.
Розмір виплати
Розмір надбавки становить 35−40% від прожиткового мінімуму (2361 грн). Таким чином, сума доплати може бути від 826 до 944 грн.
Раніше «ФАКТИ» писали, яку виплату вигідніше отримувати: пенсію чи соціальну допомогу.
