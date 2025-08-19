Майже 1 000 грн до пенсії: хто з українців отримає надбавку від держави

В Україні, крім щомісячної пенсії, деякі громадяни можуть отримувати додаткові виплати. Існує спеціальна надбавка до пенсії для людей, які мають особливі заслуги перед державою, пише УНІАН.

Згідно з українським законодавством, право на таку доплату мають особи, що здійснили героїчні вчинки або досягли видатних успіхів. Ця надбавка є постійною.

Хто має право на надбавку:

• Герої України, кавалери Ордена Героїв Небесної Сотні.

• Особи, нагороджені чотирма та більше орденами України після 1991 року.

• Особи, що мають звання «народний» (наприклад, «Народний артист України»), отримане після 1991 року.

• Матері-героїні, які народили та виховали п’ятьох і більше дітей до шести років. У разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав, надбавка може бути призначена батькові, який виховував дітей.

Розмір виплати

Розмір надбавки становить 35−40% від прожиткового мінімуму (2361 грн). Таким чином, сума доплати може бути від 826 до 944 грн.

