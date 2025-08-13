Пенсія чи соціальна допомога: яку виплату вигідніше отримувати

Уряд України готує зміни у функціонуванні пенсійної системи, які серед іншого стосуються й зміни системи соціальних виплат.

У зв'язку з цим багатьох пенсіонерів цікавить, які види виплат більш вигідні для них — соціальна допомога чи пенсія за віком.

Відповідь на це питання дали у Пенсійному фонді (ПФУ).

У ПФУ пояснили, що у 2025 році право на пенсію за віком отримують люди, які досягли 60 років. Проте розмір необхідного страхового стажу залежить від віку:

- у 60 років — мінімум 32 роки стажу;

- у 63 роки — стаж від 22 до 32 років;

- у 65 років — стаж від 15 до 22 років.

Розмір пенсії визначається виходячи з офіційної заробітної плати та коефіцієнта страхового стажу за формулою: пенсія = зарплата x коефіцієнт стажу.

Наприклад, чоловік з 32-річним стажем та середньою зарплатою 8 000 гривень може розраховувати на мінімальну пенсію у розмірі близько 3 028 гривень уже у 60 років.

Якщо ж людині 63 роки і в неї стаж 22 роки, при зарплаті 15 000 гривень сума виплати буде такою самою — мінімальною.

Якщо стажу менш як 15 років, навіть заробіток у 20 000 гривень не дозволить отримати пенсію вищу за мінімальну.

Соціальна пенсія платиться, якщо людина досягла 65 років, але не має потрібного стажу для призначення трудової пенсії. Вона може отримати соціальну пенсію — тимчасову допомогу від держави.

Для її оформлення стаж та рівень доходу не важливі, але вона виплачується лише з 65 років.

Розмір соціальної пенсії розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для осіб із втратою працездатності (зараз 2361 гривня) та середнім доходом сім'ї на одну особу за останні шість місяців, але не вищою за прожитковий мінімум для працездатних (зараз 3028 гривень).

Соціальна пенсія переглядається кожні шість місяців з урахуванням зміни доходів сім'ї та майнового стану пенсіонера. Але у будь-якому випадку вона буде нижчою за виплати, що отримує людина, яка має страховий стаж.

