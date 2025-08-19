Батьків навіть не згадав: стали відомими деталі «другого весілля» Брукліна Бекхема і Ніколи Пельтц

На початку серпня у маєтку мільярдера Нельсона Пельтца відбулося «друге весілля» його доньки Ніколи Пельтц і Брукліна Бекхема, на якому «молодята» повторили свої любовні клятви.

Під час церемонії Бруклін подякував батькам дружини, але навіть не згадав своїх тата й маму, пишуть ЗМІ.

Також старший син Бекхемів не покликав на свято нікого зі своїх родичів, з якими зараз перебуває в конфлікті.

За даними видання, Бруклін у своїй промові подякував батькам Миколи, зазначивши те, що вони «завжди на його боці». «Він говорив від серця. У своїй промові він згадав Миколу, яку дуже любить, і родину Пельтц, яка завжди була поруч. Він хотів відзначити всіх і показати, наскільки вони для нього важливі», — розповіло джерело. Однак уточнюється, що жодного слова не було сказано про батьків Брукліна, яких він навіть не покликав на урочистість.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц зіграли друге весілля минулого тижня. На відміну від першого весілля, пара влаштувала скромне свято лише для близьких друзів та родичів нареченої, а церемонію провів отець Миколи. Батьків Брукліна та його братів із сестрою, з якими подружжя вже довгий час не спілкується, не покликали на урочистість. Родина Бекхем зараз відпочиває у Сен-Тропе.

Нагадаємо, що стосунки Миколи Пельтц та родини її чоловіка вже давно напружені. Конфлікт почався ще з часів першого весілля, коли Нікола обрала сукню Valentino замість бренду Victoria Beckham. Крім того, Ніколі не подобалося, що Вікторія надто бере активну участь у процесі підготовки до весілля. На урочистості також не обійшлося без скандалу: замість Миколи Бруклін танцював перший танець зі своєю матір'ю.

Пізніше вони помирилися, разом з'являлися на публіці та відзначали свята, проте це довго не тривало. У березні Бруклін та Нікола не прийшли на показ Вікторії, не привітали її з Днем матері та не з'явилися на її дні народження. Вони також проігнорували ювілей Девіда Бекхема та перестали згадувати родичів у соцмережах. За даними TMZ, Нікола вважає батьків чоловіка «токсичними», а сам Бруклін нібито не хоче спілкуватися з ними. Натомість із сім'єю дружини Бруклін підтримує теплі стосунки і навіть разом із ними відпочиває.

Раніше стало відомо, чому навіть подруга Ніколи Пельтц, відома співачка Селена Гомес припинила спілкування з ними.



Фото: nicolaannepeltzbeckham, brooklynpeltzbeckham/Instagram

