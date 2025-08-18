Подобається зображати з себе діву: стало відомо, чому Селена Гомес перестала спілкуватися з Ніколою Пельтц

Схоже, після другого весілля з Брукліном Бекхемом Нікола Пельтц вирішила розірвати стосунки з усіма знайомими, з ким підтримувала стосунки останніми роками, включно з батьками чоловіка Вікторією на Девідом.

Зокрема, у немилість попала і Селена Гомес, яка почала робити зауваження Ніколі, щодо її намагання привернути до себе надто багато уваги, пишуть ЗМІ.

Раніше Селена близько дружила з Ніколою Пельтц та Брукліном Бекхемом, вони постійно проводили разом час, публікували спільні фотографії у соцмережах, навіть шили «парні» сукні та одного разу набили однакові тату. Самі себе вони жартома називали «тріо», враховуючи чоловіка Ніколи, проте з того часу багато чого змінилося.

Селену вже давно не помічали в товаристві колишніх друзів, і, схоже, співачка сама вирішила перестати контактувати з ними через поведінку Пельтц, якій нібито подобалося вдавати з себе «діву».

«Було багато напружених моментів. Наприклад, коли вони ходили на вечерю або ланч, Нікола весь час прагнула сісти так, щоб фотографи могли зняти її під кращим кутом. Вона не була така мила з Селеною, коли не отримувала достатньо уваги від людей», — поділився інсайдер.

Він також зазначив, що не тільки Селена, але й інші зоряні друзі Брукліна та Ніколи перестали з ними спілкуватися, включаючи Рокко Річі (сина Мадонни та Гая Річі) та дітей шеф-кухаря Гордона Рамзі, Джека та Холлі: «Просто подивіться на їхнє коло друзів, він скорочується тому, що кожен. себе веде, а Бруклін нічого не робить, щоб вплинути на свою дружину».

Зазначимо, що Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем нещодавно зіграли друге весілля, на яке не запросили Девіда та Вікторію Бекхем. Відносини Миколи зі свекром і свекрухою, які вже давали тріщину, знову зіпсувалися кілька місяців тому. Невідомо, що спричинило конфлікт — видання TMZ лише повідомило, що Нікола вважає Вікторію та Девіда «токсичними».

к би там не було, Бруклін у всьому підтримує дружину і не спілкується ні з батьками, ні з братами, що дозволили собі публічно зачепити Миколу в соцмережах.

Нагадаємо, що допомогти Бекхемами досягти миру намагався і відомий співак Елтон Джон. Але, схоже, він теж знайти спільну мову між Брукліном та його батьками.

Фото: nicolaannepeltzbeckham, selenagomez/Instagram

