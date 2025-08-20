Українка у сукні від Gasanova представить штат Іллінойс на конкурсі краси у США (фото)

Андріана Пущак, уродженка Дрогобича, представить штат Іллінойс на одному з найпрестижніших конкурсів краси у США — Ms World America 2025. Він відбудеться у Маямі з 24-го по 28 серпня. Вона змагатиметься у категорії 30+.

Перший день конкурсу припадає на 24 серпня, День Незалежності України. Це дуже символічно для учасниці. Андріана вийде перед американським журі в образі, який поєднує стиль і національну гордість, — у сукні від української дизайнерки Ельвіри Гасанової (бренд Damirli). Її одяг носять представники першої леді та родини президента України. Співпраця з дизайнеркою почалась після попереднього конкурсу, в якому Андріана виборола титул Ms Petite USA Universe 2025, а наступного дня — прокинулась з пропозиціями від американських медіа.

«Для мене участь у конкурсі — це про те, що кожна жінка може йти до своїх мрій, незважаючи ні на що. Це не лише про корону чи титул, — каже Андріана. — Моя глобальна ціль — надихати жінок вірити в себе, відкривати свій потенціал і досягати більшого, ніж вони колись уявляли. Навіть у новій для себе країні можна вийти на сцену, заявити про себе й залишити по собі слід. Я ніколи не думала, що конкурс краси може привернути таку увагу».

Додамо, що Андріана — лідерка української діаспори та beauty-експертка. Вона — чемпіонка України, Італії та Іспанії в галузі перманентного макіяжу. Після переїзду до США у 2022 році розвинула успішну кар’єру в індустрії краси та стала впливовою постаттю серед українок за кордоном. У 2025 році здобула титул Ms Illinois, а на конкурсі Ms/Mrs Universe Pageant у Лас-Вегасі отримала корону Miss Petite USA Universe 2025, стала першою віцеміс Ms USA Universe та увійшла до першої трійки у номінації «Народний вибір».

