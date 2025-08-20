Не тільки на словах, а й на ділі: у Берліні заговорили про військову участь у гарантіях безпеки Києву

Після саміту у Вашингтоні за участі президентів США, України та лідерів Євросоюзу уряд Німеччини закликав до відкритої дискусії в Бундестазі щодо можливості участі німецьких військових у гарантіях безпеки для України. Як повідомляє Deutsche Welle, ідея викликала неоднозначну реакцію серед політичних партій, частина з яких вже висловилася проти.

«Гарантія безпеки передбачає допомогу у випадку, якщо росія не дотримуватиметься мирної угоди з Україною. А цього слід очікувати після того, як росія без жодної необхідності та мотивів напала на Україну», — заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль.

За його словами, підтримка України має бути не лише політичною, а й військовою. «Зараз у „коаліції охочих“ розробляється проєкт документа про гарантії безпеки. Але врешті-решт це має означати, що ми підтримуємо Україну не тільки на словах, але й на ділі», — наголосив Вадефуль.

Він також послався на заяву канцлера ФРН Фрідріха Мерца, який визнав спільну відповідальність США та Європи у питанні надання гарантій безпеки Україні у разі припинення війни з рф. «Нам слід обговорити, який внесок Німеччина може й повинна зробити — спершу в рамках коаліції, а потім і всередині країни», — зазначив міністр.

Попри попередні заяви про неможливість розміщення Бундесверу в Україні, Вадефуль визнав, що дискусія про мандат на участь німецьких військових є неминучою. «Звісно, я думаю, що Німеччина постане перед труднощами. Але ми повинні обговорити це тверезо — і в країні, і в Бундестазі», — сказав він, підкресливши важливість залучення опозиції до діалогу.

Канцлер Мерц також допустив можливість обговорення мандату на участь Бундесверу, але застеріг: «Зараз ще рано давати на це питання однозначну відповідь».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, які варіанти захисту України від можливого повторного вторгнення росії розглядає Захід

