Миротворці чи спостерігачі: як Захід планує захистити Україну від нового вторгнення росії
На зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами 18 серпня ключовою темою стали «гарантії безпеки» для України після потенційного припинення вогню або мирної угоди. Як повідомляє The New York Times, метою обговорення є запобігання повторному вторгненню росії.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував створити сили з «коаліції охочих», які можуть бути розміщені в Україні. Хоча деталі залишаються нерозкритими, військові експерти наголошують: мандат цих сил матиме критичне значення.
За інформацією видання, під час зустрічі розглядались три варіанти стримування росії від повторного нападу.
Зокрема, йшлось про миротворчі сили країн-членів НАТО — озброєні контингенти, що доповнюватимуть ЗСУ. Їхня присутність має стримати кремль від нової агресії, але для ефективності потрібні десятки тисяч військових. Трамп 18 серпня так і не озвучив свого рішення щодо можливої присутності американських військових в Україні, хоча перед початком саміту з Зеленським журналісти питали президента США про це.
Другий варіант гарантій безпеки для України від нападу рф видання назвало символічною «розтяжкою». Цей варіант передбачає присутність невеликої групи іноземних військових, яка не здатна до оборони від агресії. ЇЇ мета — психологічно стримати росію через ризик міжнародного скандалу після ймовірного вбивства росіянами європейців неукраїнського походження під час можливих спроб повторної агресії кремля. Дієвість цього варіанту оглядачі називають гаданням на кофейній гущі.
Третій варіант передбачає розміщення в Україні сил спостереження. По теорії, невеликий контингент у складі кількох сотень іноземних військовослужбовців будуть знаходитись в Україні для того, щоб повідомляти про можливі майбутні військові дії з боку рф, або порушення нею умов припинення вогню. Проте, таку функцію частково можуть замінити технології, крім того, сили спостереження не здатні забезпечити захист.
Остаточне рішення залежатиме від перебігу мирних переговорів, якщо вони відбудуться.
Раніше повідомляли думку експерта про небезпеку капітуляції України під виглядом «міцного миру» з агресором.
