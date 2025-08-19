Схоже на справжнє кохання? Леонардо Ді Капріо зняли з його дівчиною Вітторією Черетті на яхті

Незважаючи на досить велику різниці у віці між зіркою фільму 90-х «Титанік» Леонардо Ді Капіо та його 26-річною дівчиною Вітторією Черетті багато хто з шанувальників впевнені, що у їхньому випадку йдеться про справжнє кохання. Адже довго витримувати «археологічні забаганки» самозакоханого Лео може тільки по-справжньому закохана жінка.

Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

До того же Лео та Вітторію постійно «підкидають» свіж подробиці своїх палких відносин, і останнього разу це стало під час відпочинку на яхті біля берегів іспанської Форментери.

50-річний актор і супермодель серед друзів разом купалася в морі, і при цьому іноді палко цілувалися.

Папараці, що вартували пару, зняли, як, піднімаючись на борт, 27-річна модель поплескала коханого по сідницях, а він потім загорнув Вітторію у свій рушник. У кадр також потрапив момент, як Черетті цілує ДіКапріо.

Як відомо, Ді Капріо та Черетті зустрічаються вже близько двох років. При цьому Вітторія виділяється з усіх його численних попередніх дівчат — раніше в мережі звернули увагу, що раніше він ніколи не зустрічався з жінками віком понад 25 років.

В оточенні Черетті кажуть, що вона всіма силами прагне одружити закоренілого холостяка Лео на собі і для цього нібито навіть готова поділити його дивні хобі. Сам ДіКапріо, у свою чергу, нещодавно зізнався, що, хоча почувається ментально на 18 років молодшою, «велика частина життя вже позаду» і що зараз у нього «немає часу на зайві розваги». Тим не менш, безпосередньо перспективи своїх відносин із Черетті він не коментує.

Нагадаємо, що нещодавно пара разом відпочивала на яхті, а до цього вони відвідали «весілля століття» власника Amazon Джеффа Безоса та Лорен Санчес.

Джерело: vittoria/Instagram

