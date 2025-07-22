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Леонардо Ді Капріо схуд і помолодшав: 50-річного актора зняли з коханою дівчиною в Сан-Тропе (фото)
Після відвідання у червні «весілля сторіччя» мільярдера Джефа Безоса голлівудський актор Леонардо Ді Капріо продовжує проводити часу у Європі і, схоже, серйозно взявся за свій зовнішній вигляд.
Папараці підловили зірку на відпочинку у Сен-Тропе — він проводив час на яхті зі своєю коханою Вітторією Черетті, пише Daily Mail. Читачі звернули увагу на те, актор сильно схуд, став стрункішим і наразі набагато більше підходить 27-річній моделі.
Подейкують, що «омолодитися» актор вирішив саме через неї. Ді Капріо та Черетті разом уже близько трьох років, а це для іменитого ловеласа великий термін.
Більше того, він не покинув модель після того, як їй виповнилося 25 років — таким був «поріг» Лео у виборі дівчат протягом останніх років.
До речі, в Мережі підозрюють, що Ді Капріо почав вживати скандальний «Оземпік» — аж надто швидко він схуд. Втім, один з фахівців не виключив, що після десятиліть нездорового способу життя зміна харчування та тренування могли так вплинути на зовнішній вигляд зірки.
Як відомо, Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті познайомилася у травні 2023 року на Каннському кінофестивалі, де Ді Капріо представляв фільм «Вбивці квіткового місяця».
Фото з Інстаграм Вікторії Черетті696
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