«Справжній неандерталець»: стало відомо про жахливе хобі Ді Капріо, яке заважало йому зустрічатися з дівчатами довгий час

У Голлівуді часто іронізували над актором Леонардо Ді Капріо і навіть включили його до списку «найбільш небажаних холостяків» через звичку міняти партнерш, а також зустрічатися, в основному, з дуже молодими дівчатками.



Але, виявляється, жартувати зовсім було не варто, адже у дивної поведінки Лео є цілком логічне пояснення, пишуть зарубіжні ЗМІ.

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Виявляється, Леонардо Ді Капріо зі шкільних років — великий шанувальник скам'янілостей і навіть колекціонує кістки динозаврів, якими просто одержимий.

Саме ця пристрасть, пояснює інсайдер InTouchWeekly, і зіграла з ним не один раз злий жарт, відштовхуючи від актора не тільки випадкових знайомих, але й жінок, які були налаштовані на серйозні стосунки у майбутньому.

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«Він завжди був як справжній неандерталець одержимим динозаврами, колекціонував кістки і говорив про них. Крім того, він може годинами говорити про своє хобі — а розмова на такі теми відштовхує людей. Лео навіть має вдома ці величезні черепи динозаврів», — поділився співрозмовник видання.

А ось Вітторія Черетті, нинішня дівчина Лео, навпаки вважає його захоплення милим. Вона навіть вивчила назви його улюблених динозаврів і з головою пірнула в це захоплююче хобі, щоб підтримати актора.

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За словами інформатора, це одна з причин, через яку вони досі разом — Вітторія ясно дала зрозуміти, що любить і приймає Лео, а ще хоче дізнатися про його захоплення краще.

Втім, і тут не без корисливих помислів. Як з'ясувалося, Вітторія серйозно налаштована стати дружиною Лео, і в цій боротьбі вважає всі засоби всі засоби придатними.

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«Всі її друзі закочують очі, бо вона фактично робить його хобі своїми хобі, а він не робить того ж для неї. Але вона поставила собі за мету стати місіс Ді Капріо, тому вона насправді грає дуже добре, тому що Лео зануда, і будь-хто, хто збирається надовго залишитися в його житті, повинен підтримувати це», — зауважив інсайдер.

Як відомо, актор вже навіть познайомив Вітторію зі своєю мамою під час відпочинку в Італії. Матір актора Ірмелін Інденбіркен, з якою Ді Капріо дуже близький її чоловіка Девіда Уорда та зіркову пару бачили під час прогулянки Римом й оглядання пам'яток.

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