Українцям виплатять до 40 тисяч грн: хто може сподіватись на допомогу

Україна — країна чудових можливостей та щедрих людей: якщо в Мукачево іменинникам-пенсіонерам виплачують по 10 тисяч гривень, то в Полтаві ті, хто опинився у складних життєвих обставинах, можуть отримати фінансову підтримку, зокрема в рамках міських соціальних програм.
Про це уточнили на сайті міської ради.
Зокрема, в межах соціальної програми «Турбота» надаються виплати до 40 000 гривень.
Так, в рамках програми передбачені одноразові та регулярні виплати, зокрема:
40 000 гривень — одноразова допомога на лікування дітей з онкологією або хронічними недугами, що потребують постійного медичного нагляду;
щомісячна підтримка для пацієнтів із трансплантованими органами та тих, хто страждає на муковісцидоз — на закупівлю імуносупресивних препаратів;
6 000 гривень раз на квартал — для повнолітніх, які мають рідкісні генетичні захворювання, такі як фенілкетонурія, гомоцистеїнурія чи гомоцистеїнемія;
фінансова допомога для пацієнтів із тяжкими хронічними хворобами нирок, які проходять гемодіаліз.
Окремо матеріальна підтримка надаватиметься людям з інвалідністю та тим, хто втратив рідних унаслідок збройної агресії росії.
Звертатися за допомогою можна особисто до територіальних управлінь Департаменту соцзахисту або через подання міського Департаменту охорони здоров’я. Рішення ухвалюється індивідуально для кожної ситуації.
Також нагадаємо, що в Україні можна отримати майже 11 тисяч грн від міжнародних благодійників.
