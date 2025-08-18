- 19:04 Тельцям — «Колісниця» та рішучість, Терезам — «Вежа» та зміни: Таро-прогноз на 19 серпня
Українці можуть отримати майже по 11 тисяч грн від благодійників: куди звертатись
Незважаючи на продовження війни, ще більше українців, які мешкають у прифронтових регіонах, отримають шанс на фінансову підтримку.
Зокрема, нові виплати у рамках проєкту будуть надаватись у Харківській області. Про це повідомляє благодійна організація Caritas Ukraine.
Так, програма Basic Needs, яка має на меті забезпечення базових потреб людей, постраждалих від війни, реалізується спільно з Caritas Ukraine, а фінансування здійснюють Caritas Deutschland та Міністерство закордонних справ Німеччини.
Під програму потрапляють населені пункти з чисельністю населення до 5 тисяч осіб, розташовані в радіусі до 50 км від лінії бойових дій. Саме там проживають найбільш вразливі категорії людей, які особливо потребують підтримки.
Допомога надається у двох форматах:
грошова підтримка — 10 800 грн на особу, що розподіляється на три місяці. Кошти можна витратити на будь-які необхідні потреби: продукти, одяг, оплату комунальних послуг чи інші витрати;
медична допомога — 9 000 грн для важкохворих людей. Ці кошти призначені на ліки, медичні послуги чи необхідне обладнання.
Дізнатися детальні умови отримання допомоги можна за телефоном гарячої лінії благодійної організації: 0 800 336 734.
У серпні проєктна команда Карітасу України зустрілася з колегами у Харкові, де обговорили особливості роботи, реєстрацію отримувачів допомоги, можливі виклики та шляхи їх уникнення.
Раніше команда вже пройшла навчання у віддаленому форматі. Однак зустріч наживо дозволила поспілкуватися глибше і уточнити важливі робочі деталі.
Повідомляється, що проєкт Basic Needs (Підтримка та забезпечення базових потреб особливо вразливих людей, що постраждали від війни, які проживають у зоні 0−50 км уздовж лінії зіткнення на Півдні та Сході України) реалізується у співпраці з Caritas Ukraine та фінансується Caritas Deutschland (Карітас Німеччини) та Auswärtiges Amt (Міністерство закордонних справ Німеччини).
Раніше «ФАКТИ» писали, що деякі українці отримають додаткові виплати у розмірі майже 20 тисяч грн до опалювального сезону.118
