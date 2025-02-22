Пенсіонери можуть отримати до 10 тисяч грн допомоги до Дня народження: кому виплатять такі гроші

Згідно з чинним законодавством, українські пенсіонери, яким виповнилося 70, 75 та 80 років, отримують так звані «вікові доплати» до пенсії (300, 456 та 570 гривень відповідно) щомісячно.

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Втім, в деяких містах, як, до прикладу, в Мукачево, діють місцеві програми. Так, мукачевська Програма додаткового соціально-медичного захисту на 2024−2026 роки передбачає, що громадяни похилого віку, які відзначають ювілеї, мають право на грошові виплати, пише napensii.ua.

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Виплати призначені для людей, яким виповнюється:

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85 років — одноразово 3000 гривень;

90 років — одноразово 5000 гривень;

95 років — одноразово 7000 гривень;

100 років і більше — одноразово 10 000 гривень.

Допомога є одноразовою та виплачується не пізніше трьох місяців після дня народження пенсіонера.

Також програма передбачає виплату матеріальної допомоги у розмірі 5000 гривень для громадян, які здійснили поховання людей, що не досягли пенсійного віку, не працювали та не були зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні на момент смерті. Такі ініціативи спрямовані на підтримку літніх людей та громадян у складних життєвих обставинах.

Нагадаємо, що експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін пояснив, чому поки що неможливо назвати рівень підвищення пенсій у березні, хоча вже відомий показник середньої зарплати за минулий рік та рекомендації Мінсоцполітики.

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Фото Pixabay

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