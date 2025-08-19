41.07 / 41.59 48.00 / 48.61
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Воєнні злочини рф та майбутня робота Спецтрибуналу — головна тема зустрічі генпрокурора та посла Італії в Україні

17:27 19 серпня 2025
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко та посол Італії в Україні Карло Формоза

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко зустрівся з послом Італії в Україні Карло Формозою.

Як повідомив Руслан Кравченко, основними питаннями для обговорення стали:

• воєнні злочини рф і майбутня робота Спецтрибуналу;

• міжнародний реєстр збитків, завданих Україні російською агресію;

РЕКЛАМА

• євроінтеграційні процеси.

«Ми знайомі ще з часів моєї роботи на посаді голови КОВА. Підтримка Італії завжди була потужною у всіх напрямках — військовому, фінансовому, гуманітарному і дипломатичному», — поділився Руслан Кравченко.

Також на зустрічі обговорювалися спільні проєкти між правоохоронцями України та Італії.

РЕКЛАМА

«Ми цінуємо вже наявну взаємодію з італійськими органами правопорядку, і я переконаний, що ми можемо її покращити: щодо екстрадиції в умовах воєнного стану, а також виявленні на території Італії майна і коштів осіб, причетних до злочину агресії проти України», — окреслив напрямки співпраці генеральний прокурор України.

На зустрічі обговорювалися спільні проєкти між правоохоронцями України та Італії

Окрема увага була також приділена темі захисту бізнесу в Україні. Зокрема, генпрокурор проінформував посла про проведений кількісний та якісний аудит кримінальних проваджень щодо бізнесу. Руслан Кравченко особливо наголосив, що захист локальних і міжнародних інвестицій — один з пріоритетів.

Раніше генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про масштабну антикорупційну зачистку в Дніпропетровський області.

РЕКЛАМА

33

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 19 серпня для кожного знаку зодіаку

Овнам корисний активний відпочинок, а ініціатива Тельців може бути покараною: гороскоп на конфліктний день 19 серпня

насіння базиліка

Це крихітне насіння регулює рівень цукру: просто додайте його до меню

Екодім переселенців з Харкова Лани Тесленко та її чоловіка Олександра

«Це не про бідність, а про можливості»: дім у формі яйця збудували із шин, соломи та глини переселенці із Харкова на Хмельниччині

Марк Рютте

НАТО без НАТО: що сказав Рютте про обіцяний Україні захист від подальшої агресії росії

Наступний матеріал
Новини партнерів