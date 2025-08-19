- 18:05 Потап зізнався, що пов’язує його з Настею Каменських — неочікувана правда
- 18:01 На якому каналі безкоштовно дивитися онлайн «Полісся» — «Фіорентина»: букмекери оцінили шанси команди Ротаня в єврокубковому протистоянні
- 17:45 Пенсійна реформа: в уряді розповіли, як планують зберегти кошти українців
- 17:27 Воєнні злочини рф та майбутня робота Спецтрибуналу — головна тема зустрічі генпрокурора та посла Італії в Україні
- 17:24 «Ніхто не питав мого дозволу»: Меган Маркл розплакалася через заяву Букінгемського палацу
- 17:15 Цей продукт рятує серце, покращує сон і бореться з холестерином: вчені шокували результатами
- 16:57 Favbet Tech став партнером IT Arena 2025 у Львові
- 16:55 НАТО без НАТО: що сказав Рютте про обіцяний Україні захист від подальшої агресії росії
- 16:30 7 переможців, 10-мільйонні перегляди та підтримка топових артистів: як пройшов 2-й благодійний конкурс Dity. Help Music в Києві
- 16:23 Суперпопулярний в українців продукт може різко подешевшати
- 16:15 Овнам — «Колесо Фортуни» і шанс все змінити, Терезам — «Диявол» та спокуси: Таро-прогноз на 20 серпня
- 16:11 40-річного ексфутболіста збірної знайшли мертвим через три дні після смерті
Воєнні злочини рф та майбутня робота Спецтрибуналу — головна тема зустрічі генпрокурора та посла Італії в Україні
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко зустрівся з послом Італії в Україні Карло Формозою.
Як повідомив Руслан Кравченко, основними питаннями для обговорення стали:
• воєнні злочини рф і майбутня робота Спецтрибуналу;
• міжнародний реєстр збитків, завданих Україні російською агресію;
• євроінтеграційні процеси.
«Ми знайомі ще з часів моєї роботи на посаді голови КОВА. Підтримка Італії завжди була потужною у всіх напрямках — військовому, фінансовому, гуманітарному і дипломатичному», — поділився Руслан Кравченко.
Також на зустрічі обговорювалися спільні проєкти між правоохоронцями України та Італії.
«Ми цінуємо вже наявну взаємодію з італійськими органами правопорядку, і я переконаний, що ми можемо її покращити: щодо екстрадиції в умовах воєнного стану, а також виявленні на території Італії майна і коштів осіб, причетних до злочину агресії проти України», — окреслив напрямки співпраці генеральний прокурор України.
Окрема увага була також приділена темі захисту бізнесу в Україні. Зокрема, генпрокурор проінформував посла про проведений кількісний та якісний аудит кримінальних проваджень щодо бізнесу. Руслан Кравченко особливо наголосив, що захист локальних і міжнародних інвестицій — один з пріоритетів.
Раніше генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про масштабну антикорупційну зачистку в Дніпропетровський області.33
Читайте нас у Facebook
Овнам корисний активний відпочинок, а ініціатива Тельців може бути покараною: гороскоп на конфліктний день 19 серпня
«Це не про бідність, а про можливості»: дім у формі яйця збудували із шин, соломи та глини переселенці із Харкова на Хмельниччині