Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про масштабну антикорупційну зачистку в Дніпропетровський області

Органи прокуратури в Дніпропетровській області оголосили 42 підозри місцевим чиновникам, депутатам та правоохоронцям. Загальна сума збитків держави внаслідок злочинної діяльності перевищила 300 млн грн.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

«42 підозрюваних: депутати, чиновники, правоохоронці, працівники держкомпаній та керівники приватних структур. Загальні збитки — 303 млн грн, ще 2,1 млн грн — легалізовані незаконно отримані бюджетні кошти», — інформує Генеральний прокурор.

Зокрема, розслідуються справи по факту заволодіння бюджетними коштами, незаконного видобутку піску та порубки лісів, незаконне переправлення через кордон, організація азартних ігор, збут наркотиків.

Наприклад:

- Розкрадання бюджетних коштів.

Організована група Дніпровської міськради: директор департаменту благоустрою та інфраструктури, його ексзаступниця, колишній директор КП та керівництво компанії-підрядника «заробляли» на благоустрої міста.

Посадовці однієї з філій «Укрзалізниці» замість розробки нормативної та землевпорядної документації перевели бюджетні кошти у власні кишені.

- Незаконні вирубки і видобуток піску.

Діючий правоохоронець зі спільниками вирубував дерева у захисних лісонасадженнях.

Власник компанії у 2021−2023 роках незаконно видобув понад 13 тисяч куб. метрів піску на ділянці у 10 га.

- Азартні ігри.

Колишній правоохоронець та спільник — організатори діяльності двох гральних закладів.

Депутат Павлоградської райради, він же адвокат, встановлював гральні автомати в кафе та магазинах під виглядом терміналів самообслуговування.

- Шахрайство.

Обманули 23 громадянина: «продавали» товар, який жоден покупець так і не отримав.

- Незаконне переправлення через кордон.

Співробітники ДРАЦС організували схему для чоловіків призовного віку: оформлювали фіктивний статус батька неповнолітніх чи малолітніх дітей для виїзду за кордон.

- Збут наркотиків.

Колишній правоохоронець зі спільниками збував наркотики, маскуючи їх під засоби замісної терапії.

Реалізації з викриття правоохоронців відбувалися спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції.

«Викриття тривають. Це не лише про бюджетні кошти — у фокусі всі правопорушення, незалежно від статусу чи посади», — підкреслив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Раніше Руслан Кравченко повідомляв про викриття органами спеціалізованої прокуратури у сфері оборони масштабних зловживань під час нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям.

Фото Pixabay

