Проявляв рішучість та хоробрість: в бою за Україну загинув каменяр із Полтавщини
Омельницька громада в останню дорогу провела воїна Сергія Самойленка. Він був одним із тих, хто виборював мирне небо над Україною. У жовтні йому мало виповнитись 38 років, повідомляє громада.
«Сергій навчався у професійно-технічному училищі міста Кременчука. Обравши шлях праці, здобув фах каменяра. Останнім часом працював у селянсько-фермерському господарстві. Поруч з ним завжди була сестра Марина, яку він глибоко любив і поважав», — йдеться у повідомленні.
У 2008 році воїн зустрів свою другу половинку — Ярославу. У тому ж році народилася їхня донька Олександра.
«Сергій служив солдатом у складі штурмового полку (військова частина Т0500), проявляючи хоробрість, рішучість і відданість своїй країні. Його життєвий шлях обірвався 7 серпня 2025 року на полі бою поблизу населеного пункту Бирине Чернігівської області», — пишуть земляки.
Поховали воїна на місцевому кладовищі в селі Рокитне, де він і народився.
Раніше «ФАКТИ» писали про загибель напередодні свого дня народження у бою на Донеччині воїна зі Львівщини.46
