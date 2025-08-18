41.05 / 41.57 48.00 / 48.61
Під обстріл потрапив у переддень свого дня народження: в бою на Донеччині загинув воїн зі Львівщини

20:34 18 серпня 2025
Похорон воїна Василя Романишака

Самбірська громада провела в останню путь героя Василя Романишака. Він загинув у боротьбі з російськими окупантами. Василь служив стрільцем мотопіхотного батальйону 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького, повідомляє міська рада:

«Нелегка доля дісталася Василеві. У ранньому дитинстві він втратив матір і батька. Маленького сироту виховувала бабуся. Попри втрати, Василь зростав світлою і доброю людиною. Він здобув фах програміста у Самбірському технікумі економіки та інформатики. Працював у різних установах і компаніях, на приватних фірмах та за кордоном. Завжди був працьовитим і не сидів без діла. У 2012 році Василь одружився з коханою Галиною. Проте доля знову забрала найдорожче: близько п’яти років тому дружина померла від тяжкої хвороби. Дітей подружжя не мало».

У травні 2025 року Василь вступив до лав Збройних сил України. Пройшов навчання на полігонах, служив на Житомирщині та Запоріжжі. А вже у липні вирушив на схід. Не пройшло й місяця, як Василь потрапив під ворожий обстріл.

4 серпня, напередодні свого 42-го дня народження, воїн загинув на передовій. Сталося це поблизу населеного пункту Шевченко на Донеччині.

З усіма військовими почестями героя поховали на Меморіалі Героям України. У загиблого залишилися рідна сестра, племінниця, а також друзі, які завжди його підтримували.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у бою на Харківщині загинув 26-річний сапер з Вінниччини.

Читайте також: Втратив батьків — став захисником: на Прикарпатті вшанували пам’ять героя, який не переніс важкого поранення

