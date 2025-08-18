- 22:01 Кавуновий салат для фігури: швидкий рецепт корисної страви
- 21:32 «Чувак повільно вмирає»: фанати Джастіна Бібера стурбовані
- 21:17 «Або угода, або підтримка припиняється»: що сказали Трамп і Зеленський перед переговорами тет-а-тет у Білому домі
- 21:01 Мікрохвильова піч як нова майже без чищення: ефективний лайфхак
- 20:34 Під обстріл потрапив у переддень свого дня народження: в бою на Донеччині загинув воїн зі Львівщини
- 20:23 Українські безпілотники паралізували нафтопровід «Дружба»: в Угорщині істерика
- 20:18 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 20:07 Навіть гурманам до вподоби ці кабачкові котлети: складники точно є у вас під руками
- 19:56 Правоохоронці Франківщини «кошмарять» підприємців, попри мораторій РНБО, — Тука
- 19:40 Цього тижня у ВР хочуть легалізувати крипту: експерти вказали на слабкий момент закону
- 19:24 Можна буде знову жити: Тарас Тополя про понівечену від ракетного удару квартиру
- 19:04 Тельцям — «Колісниця» та рішучість, Терезам — «Вежа» та зміни: Таро-прогноз на 19 серпня
Під обстріл потрапив у переддень свого дня народження: в бою на Донеччині загинув воїн зі Львівщини
Самбірська громада провела в останню путь героя Василя Романишака. Він загинув у боротьбі з російськими окупантами. Василь служив стрільцем мотопіхотного батальйону 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького, повідомляє міська рада:
«Нелегка доля дісталася Василеві. У ранньому дитинстві він втратив матір і батька. Маленького сироту виховувала бабуся. Попри втрати, Василь зростав світлою і доброю людиною. Він здобув фах програміста у Самбірському технікумі економіки та інформатики. Працював у різних установах і компаніях, на приватних фірмах та за кордоном. Завжди був працьовитим і не сидів без діла. У 2012 році Василь одружився з коханою Галиною. Проте доля знову забрала найдорожче: близько п’яти років тому дружина померла від тяжкої хвороби. Дітей подружжя не мало».
У травні 2025 року Василь вступив до лав Збройних сил України. Пройшов навчання на полігонах, служив на Житомирщині та Запоріжжі. А вже у липні вирушив на схід. Не пройшло й місяця, як Василь потрапив під ворожий обстріл.
4 серпня, напередодні свого 42-го дня народження, воїн загинув на передовій. Сталося це поблизу населеного пункту Шевченко на Донеччині.
З усіма військовими почестями героя поховали на Меморіалі Героям України. У загиблого залишилися рідна сестра, племінниця, а також друзі, які завжди його підтримували.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у бою на Харківщині загинув 26-річний сапер з Вінниччини.
45
Читайте також: Втратив батьків — став захисником: на Прикарпатті вшанували пам’ять героя, який не переніс важкого поранення
Читайте нас у Facebook
Леви можуть розраховувати на вигідні пропозиції, а Водолії — на вдалі угоди: фінансовий гороскоп на тиждень 18 — 24 серпня